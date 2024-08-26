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《鋼彈創壞者4》製作人來台與玩家同樂　共組紀念鋼彈戰鬥全場歡呼

記者楊智仁／綜合報導

為慶祝Nintendo Switch™／PlayStation®5／PlayStation®4／STEAM®版《鋼彈創壞者4》於8月29日正式發售，萬代南夢宮娛樂8月25日在松仁信義威秀舉辦上市紀念活動，製作人又野健太郎與田中聖憲來台與玩家分享遊戲樂趣並回答玩家的疑問，此外，知名實況主SHINN及GamerBee在現場為玩家示範新作的遊戲魅力。

▼《鋼彈創壞者4》。（圖／翻攝自Steam、記者楊智仁攝）▲▼鋼彈。（圖／翻攝自Steam、記者楊智仁攝）

《鋼彈創壞者4》為系列正統續篇新作，最大特色為製作出專屬於自己「我流鋼彈模型」來進行對戰，可自訂零件多達11類為系列新高，能夠在左右手分別裝備不同武器，讓動作演出更加進化，新模式「場景模型」可自行設定背景、特效等等，製作出我流場景模型。而這次在松仁信義威秀舉辦活動中，兩位製作人以及SHINN及GamerBee更是與玩家互動打造屬於上市紀念鋼彈。

▲▼鋼彈。（圖／翻攝自Steam、記者楊智仁攝）▲▼鋼彈。（圖／翻攝自Steam、記者楊智仁攝）

《鋼彈創壞者4》首度搭載中文語音，為遊戲角色「Reco」配音台灣配音員張乃文這次也以翻譯身分和大家一起參與活動。介紹遊戲特色後，GamerBee與SHINN向大家展現自己所打造的鋼彈，其中SHINN把「風雲再起」馬形足部與《鋼彈創鬥者 TRY》女主角星野文奈頭部合體打造出「獸人文奈」，奇特機體設計充分展示我流設定讓現場玩家都笑了出來，SHINN也笑稱，「本來以為這麼奇葩的設計官方不會通過，還準備一台比較正常的機體，沒想到竟然通過了！」

▲▼鋼彈。（圖／翻攝自Steam、記者楊智仁攝）

緊接著兩位製作人與現場玩家一同組裝獨特機體，透過舉手方式，多名玩家分別選擇自己喜愛鋼彈作品之零件，打造出獨一無二「上市紀念鋼彈」。現場同時抽選兩名玩家上台使用「上市紀念鋼彈」、「獸人文奈」挑戰任務，兩位玩家都相當熟練獲得 S 級別評價令製作人們稱讚不已，過程中「獸人文奈」超大機體並使用後腿踢擊的設定更是讓活動充滿歡樂氛圍。最後兩位製作人還展現「場景模型模式」範例，遊戲當中大致鋼彈，小至整備員、甚至連光源都可以調整相當用心。

▲▼鋼彈。（圖／翻攝自Steam、記者楊智仁攝）▲▼鋼彈。（圖／翻攝自Steam、記者楊智仁攝）▲▼鋼彈。（圖／翻攝自Steam、記者楊智仁攝）

關鍵字：鋼彈創壞者4

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