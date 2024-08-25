《邊緣禁地》執行長曾預言Steam會衰敗　如今回應：盼有更多競爭者

記者楊智仁／綜合報導

《邊緣禁地》系列迄今為止銷量超過 8700 萬套，並且獲得評論家和玩家的好評。不過其實在 5 年前 PC 版本《邊緣禁地 3》因為在 Epic Game Store 限時獨佔曾經引發爭議，如今乘著《邊緣禁地4》公開，就有玩家翻出 Gearbox 執行長 Randy Pitchford「Steam 平台會在 5 到 10 年內衰敗」言論，而執行長近期也親自回應自己這篇貼文。

▼《邊緣禁地4》。（圖／翻攝自2K Asia）

《邊緣禁地》令人難忘角色、富有深度世界，以及難以計數的更多獨特槍枝為相當高人氣系列，然而 2018 年 Epic Games 宣布只抽成 12% 簽下大量獨佔遊戲《邊緣禁地3》就是其中之一，不僅如此，當時 Randy Pitchford 更於推特上提到，「5 到 10 年後當我們回頭看 Steam 時，它可能會像個垂死接近衰敗的平台，其他競爭對手商店會成為新趨勢。」

I have also worked with Epic for about as long, too, as a licensee of their engine and, more recently, as a retail publisher of their game, Fortnite. I know a lot about these people and these businesses. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) April 13, 2019

不過到現在 6 年過去了，依舊沒有任何 PC 平台能撼動 Steam 龍頭地位，先前 Gamescom 直播所公開新作《邊緣禁地4》相關資訊，2025 年會同步登上 Steam 以及 Epic 平台，Randy Pitchford 近期則回應自己過去言論，「是的，Steam 仍是 PC 遊戲平台領先者，Epic 沒有發揮他們的優勢（很可惜）。我是 Steam 使用者，但當然希望他們有更多競爭者，這不只對零售商有利，對設計師、創作者也更友善，我將繼續支持 Steam 競爭對手，同時會繼續支持 Steam。」