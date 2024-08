《邊緣禁地》執行長曾預言Steam會衰敗　如今回應：盼有更多競爭者

記者楊智仁/綜合報導

《邊緣禁地》系列迄今為止銷量超過 8700 萬套,並且獲得評論家和玩家的好評。不過其實在 5 年前 PC 版本《邊緣禁地 3》因為在 Epic Game Store 限時獨佔曾經引發爭議,如今乘著《邊緣禁地4》公開,就有玩家翻出 Gearbox 執行長 Randy Pitchford「Steam 平台會在 5 到 10 年內衰敗」言論,而執行長近期也親自回應自己這篇貼文。

▼《邊緣禁地4》。(圖/翻攝自2K Asia)

《邊緣禁地》令人難忘角色、富有深度世界,以及難以計數的更多獨特槍枝為相當高人氣系列,然而 2018 年 Epic Games 宣布只抽成 12% 簽下大量獨佔遊戲《邊緣禁地3》就是其中之一,不僅如此,當時 Randy Pitchford 更於推特上提到,「5 到 10 年後當我們回頭看 Steam 時,它可能會像個垂死接近衰敗的平台,其他競爭對手商店會成為新趨勢。」

I have also worked with Epic for about as long, too, as a licensee of their engine and, more recently, as a retail publisher of their game, Fortnite. I know a lot about these people and these businesses.