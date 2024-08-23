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《魔獸世界》地心之戰特展降臨高雄　超誠意中配搶先體驗逃離達拉然VR

記者蘇晟彥／高雄報導

《魔獸世界》20周年之際，官方從去年宣布要發布「魔獸世界：世界之魂戰記」三部曲資料片後，首部曲《地心之戰》將在27日正式登場，玩家將穿越地心、深入​奈幽​蟲族​帝國​的​黑暗​深淵。對此，台灣暴雪特別與高雄國立科學工藝博物館合作，融合館內科學知識，打造期間限定「地心冒險之旅」特展，不僅重現遊戲內經典場景，更將超帶勁的VR裝置搬來，讓玩家「身歷其境」，展覽從即日起至 9 月 22 日結束，完成任務就能獲得《魔獸世界》專屬好禮。

▼地心之戰的故事從「那把劍」開始說起。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 地心之戰X國立科學工藝博物館 。（圖／記者蘇晟彥攝）

本次「地心冒險之旅」為台灣首次限定展覽，與高雄國立科學工藝博物館（下簡稱科工館）進行合作，將原先科工館館內的科學知識與《魔獸世界》經典場景融合，帶領玩家享受一場「寓教於樂」的旅程。為了讓玩家更有沉浸感，官方特地請到台灣配音員還原遊戲角色「麥格尼．銅鬚」和「達格蘭」的聲音，讓這倆祖孫化身「語音導覽員」，玩家可以在每一個展覽區的看板找到QRCODE，就能線上聆聽專屬導覽。

對此，《魔獸世界》資深遊戲總監 Ion Hazzikostas表示：「希望冒險者在『地心冒險之旅』特展中，盡情感受全新資料片的魅力，並與我們一同期待《魔獸世界：世界之魂戰記》三部曲即將展開的首部篇章《地心之戰》！」而在科工館中，也有一條隱藏的艾澤拉斯路線，等待各位冒險者前來探索。

這次暴雪娛樂也邀請媒體直接到高雄體驗，展覽主要是建立在科工館原有的場景進行佈置，玩家在入場前可以獲得一份「尋寶地圖」，背面則有13道題目，可以在展覽的過程中找到答案，只要答對一半以上的題目就可以到冒險者服務處領取特別禮物，還可以參加20週年典藏版的抽獎。

▼記得在冒險者服務處先領取地圖再開始探險。

▲▼ 地心之戰X國立科學工藝博物館 。（圖／記者蘇晟彥攝）

而記者實際走過一輪，大約需要花上30分鐘的時間就可以逛完，其中會看到許多以《地心之戰》做為發想的主題，像是門口3公尺的「那把劍」、將電梯貼上「地心通道」造景的電梯、攻城坦克等等，在地上也會有經典LOGO的圖示等待大家挖掘，其中自己覺得最有趣的應該是「尋找自我」，以鏡子打造無限折射感覺的密室，搭配上經典角色安度因、索爾等會用中文配音唸出經典台詞，真的會有一種很絕望低吟的感覺。

此外這次最特別的就是官方將「逃離達拉然」的VR裝置直接搬到現場，這也是目前全球唯二可以搶先體驗到的內容，大約3分鐘的內容，將跟隨卡德加騎上飛行座騎，體驗直墜地心的恐懼，整體玩下來非常逼真，也能看到《地心之戰》新區域的全新面貌。

*「地心冒險之旅」特展位於科工館常設展區，門票售價請參閱國立科學工藝博物館展示廳票價表。
**專屬好禮每人每天憑證件僅可兌換一次；典藏版抽獎辦法請見官方部落格。

▲▼ 地心之戰X國立科學工藝博物館 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 地心之戰X國立科學工藝博物館 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼尋找自我密室。

▲▼ 地心之戰X國立科學工藝博物館 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼攻城坦克踏起來其實很累。

▲▼ 地心之戰X國立科學工藝博物館 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 地心之戰X國立科學工藝博物館 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：地心之戰

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