【廣編】MOJOIN漫畫創作祭徵稿　提供創作者圓夢舞台

▲「MOJOIN漫畫創作祭」即日起開始徵稿。

圖、文／遊戲橘子提供

橘子集團旗下漫畫、小說品牌MOJOIN長期孵育原創作品，經營有趣的娛樂體驗。近日，平台推出「MOJOIN漫畫創作祭」徵稿活動，設立獨特的賽制模式搭配獎勵，並提供優先連載機會與實體出版資源，期待與潛力創作者共同打造IP，發掘更多可能性。

MOJOIN積極投入創作者養成，舉辦以條漫為主的漫畫創作祭徵稿活動，不管是BL、GL、奇幻科幻、驚悚恐怖，故事內容不限皆可投稿參賽。評選標準以「故事創意」、「劇情結構」、「分鏡流暢」、「表現技巧」、「商業市場性」為主，選出金銀銅各1名、佳作2名，並且開放人氣投票，讓創作者能邀請親朋好友來應援，選出人氣獎1名。獲選之後會頒發獎金、獎品，並且有機會得到MOJOIN連載機會。

漫畫創作祭也與台灣角川小說平台「KadoKado 角角者」合作，激發更多創意可能，推出「KadoKado小說改編組」，提供三部2023KadoKado百萬小說創作大賞短篇小說組得獎作品：《售夢人》、《美人祭》、《野貓訓戀》，讓創作者進行漫畫改編。藉由獨特的賽事規則，帶給用戶豐富的娛樂體驗。活動自9/1開放投稿至10/31止，詳細徵稿規格及辦法，詳見活動官網。

MOJOIN漫畫創作祭活動官網：https://mojoin.tw/cSTXH

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