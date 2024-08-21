精神時光屋再臨《文明帝國7》發售日確定！系列全球賣破7000萬套

記者楊智仁／綜合報導

2K與Firaxis Games宣布，全球銷售超過7000萬套且備受推崇的策略遊戲系列的革新篇章《席德·梅爾的文明帝國VII》將於2025年2月11日發售。《席德·梅爾的文明帝國VII》將在PlayStation®5、PlayStation®4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo™ Switch、PC、Mac等平台上推出，並支援跨平台遊玩現已開放預購。

《席德·梅爾的文明帝國VII》詳細資訊在Gamescom開幕夜直播中公佈，隨後播出遊戲演示影片則展示該作創新功能與特色，此次新作發表還藉由一支有趣的真人宣傳影片由Gwendoline Christie（《權力遊戲》與《星際大戰》系列演員）出任本作旁白；步入《席德·梅爾的文明帝國VII》世界出謀劃策，每個策略決定都將影響玩家不斷演進的帝國，形塑獨一無二文化脈絡，化身為史上眾多傳奇領袖之一統馭帝國，在每個助長人類進步的時代裡，選擇新的文明來代表帝國，左右屬於自己的故事發展。

Firaxis Games創意總監Ed Beach表示，「非常興奮能藉由《席德·梅爾的文明帝國VII》帶領玩家展開一趟新穎的歷史之旅，隨著革新功能引進，例如時代模式、可以分開選擇領袖和文明來混搭遊戲加成、全新精美藝術風格等等，《席德·梅爾的文明帝國VII》絕對能實現我們打造終極歷史策略遊戲目標。」Firaxis Games執行製作人Dennis Shirk表示，「這款遊戲中建立經得起時間考驗的帝國，將帶給玩家空前歷史沉浸感，這毫無疑問是我們所製作過最龐大、最雄心勃勃《文明帝國》遊戲，我們計劃在未來多年裡持續支援這款大作。」

【本作重點特色】

化身為推動進步的高瞻遠矚領袖。本作帶來《文明帝國》系列史上最豐富多樣的領袖陣容，無論是以軍事長才或政治手腕揚名的傳統國家元首，還是在哲學、科學、人權等方面留下深遠影響的眼界高遠領導者，眾多優秀人選任你挑選。每位領袖都有獨特能力，並可在遊戲過程中獲得可自訂的屬性來進一步強化其實力，讓你能隨著時代更迭加強或調整策略。系列史上頭一回，讓你可以分別選擇領袖與文明，並自由地混合搭配各種遊戲加成創造全新策略。

探索前所未見的生動世界。在鉅細靡遺的遊戲世界中留下你的印記！展現豐富多樣文化風格的建築結構和單位設計，讓你的帝國充滿生氣。與其他歷史領袖面對面互動，進行外交活動或大膽宣戰。隨著你的版圖擴張與城市發展，將無縫串接起你帝國的華麗景致，建構出繁華熱鬧的大都會。

考驗你策略實力的多人模式。對抗其他線上玩家，證明你有實力成為偉大領袖。多人對戰可以是橫跨數個時代的史詩戰役，也可以僅限單一時代，讓你在一局當中享受完整遊戲樂趣。充分支援跨平台遊玩，讓你可以和任何平台上的朋友一起遊戲。人人皆能盡興享受策略體驗。以超過30年的系列悠久傳統為基礎的《文明帝國VII》，為遊戲玩法帶來諸多改進，包准能讓老玩家或新玩家拍案叫絕。改頭換面的教學體驗和更加洗鍊的遊戲系統，讓玩家能比過往更輕鬆地融入《文明帝國》的世界，而豐富的玩法改進也一定會讓回鍋的老朋友大表讚賞。在一位指揮官的領導下通盤調兵遣將，進行一局又一局的遊戲為你的領袖解鎖進度加成，穿越可通行的河流，並享用更多精彩可期的內容。

▼《文明帝國VII》。（圖／翻攝自Steam）