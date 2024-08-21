ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

精神時光屋再臨《文明帝國7》發售日確定！系列全球賣破7000萬套

記者楊智仁／綜合報導

2K與Firaxis Games宣布，全球銷售超過7000萬套且備受推崇的策略遊戲系列的革新篇章《席德·梅爾的文明帝國VII》將於2025年2月11日發售。《席德·梅爾的文明帝國VII》將在PlayStation®5、PlayStation®4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo™ Switch、PC、Mac等平台上推出，並支援跨平台遊玩現已開放預購。

《席德·梅爾的文明帝國VII》詳細資訊在Gamescom開幕夜直播中公佈，隨後播出遊戲演示影片則展示該作創新功能與特色，此次新作發表還藉由一支有趣的真人宣傳影片由Gwendoline Christie（《權力遊戲》與《星際大戰》系列演員）出任本作旁白；步入《席德·梅爾的文明帝國VII》世界出謀劃策，每個策略決定都將影響玩家不斷演進的帝國，形塑獨一無二文化脈絡，化身為史上眾多傳奇領袖之一統馭帝國，在每個助長人類進步的時代裡，選擇新的文明來代表帝國，左右屬於自己的故事發展。

Firaxis Games創意總監Ed Beach表示，「非常興奮能藉由《席德·梅爾的文明帝國VII》帶領玩家展開一趟新穎的歷史之旅，隨著革新功能引進，例如時代模式、可以分開選擇領袖和文明來混搭遊戲加成、全新精美藝術風格等等，《席德·梅爾的文明帝國VII》絕對能實現我們打造終極歷史策略遊戲目標。」Firaxis Games執行製作人Dennis Shirk表示，「這款遊戲中建立經得起時間考驗的帝國，將帶給玩家空前歷史沉浸感，這毫無疑問是我們所製作過最龐大、最雄心勃勃《文明帝國》遊戲，我們計劃在未來多年裡持續支援這款大作。」

【本作重點特色】

化身為推動進步的高瞻遠矚領袖。本作帶來《文明帝國》系列史上最豐富多樣的領袖陣容，無論是以軍事長才或政治手腕揚名的傳統國家元首，還是在哲學、科學、人權等方面留下深遠影響的眼界高遠領導者，眾多優秀人選任你挑選。每位領袖都有獨特能力，並可在遊戲過程中獲得可自訂的屬性來進一步強化其實力，讓你能隨著時代更迭加強或調整策略。系列史上頭一回，讓你可以分別選擇領袖與文明，並自由地混合搭配各種遊戲加成創造全新策略。

探索前所未見的生動世界。在鉅細靡遺的遊戲世界中留下你的印記！展現豐富多樣文化風格的建築結構和單位設計，讓你的帝國充滿生氣。與其他歷史領袖面對面互動，進行外交活動或大膽宣戰。隨著你的版圖擴張與城市發展，將無縫串接起你帝國的華麗景致，建構出繁華熱鬧的大都會。

考驗你策略實力的多人模式。對抗其他線上玩家，證明你有實力成為偉大領袖。多人對戰可以是橫跨數個時代的史詩戰役，也可以僅限單一時代，讓你在一局當中享受完整遊戲樂趣。充分支援跨平台遊玩，讓你可以和任何平台上的朋友一起遊戲。人人皆能盡興享受策略體驗。以超過30年的系列悠久傳統為基礎的《文明帝國VII》，為遊戲玩法帶來諸多改進，包准能讓老玩家或新玩家拍案叫絕。改頭換面的教學體驗和更加洗鍊的遊戲系統，讓玩家能比過往更輕鬆地融入《文明帝國》的世界，而豐富的玩法改進也一定會讓回鍋的老朋友大表讚賞。在一位指揮官的領導下通盤調兵遣將，進行一局又一局的遊戲為你的領袖解鎖進度加成，穿越可通行的河流，並享用更多精彩可期的內容。

▼《文明帝國VII》。（圖／翻攝自Steam） ▲▼文明帝國。（圖／翻攝自Steam）▲▼《文明帝國VII》。（圖／翻攝自Steam） ▲▼《文明帝國VII》。（圖／翻攝自Steam）

關鍵字：文明帝國7

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

《黑神話：悟空》爆款網狂問台灣3A去哪？呱吉：我們不是一無所有

刷寶遊戲大戰！《流亡黯道2》11／5搶先體驗　《暗黑4》傭兵系統公開

恐怖冒險《小小夢魘3》公開新宣傳片　與Low、Alone探索危險世界

精神時光屋再臨《文明帝國7》發售日確定！系列全球賣破7000萬套

緊急任務！魔物獵人20週年「攻佔必勝客」　一公尺派對盒開箱

《航海王》真人第二季演到磁鼓島　尾田親筆信強調「不會妥協」

《黑神話：悟空》Steam線上人數破220萬！超越《幻獸帕魯》登史上第二

ROG參戰科隆電玩展　全系列電競周邊亮相助陣

經典再現！《你的名字》 隔8年全台再上映　新海誠揭靈感來源

日幣當台幣賣！《孤獨搖滾！》ZIPPO打火機1.2萬元遭轟：買到撞到

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《黑悟空》沒上台灣PSN！原因曝光

《你的名字》 9月全台再上映

日幣當台幣賣！《孤獨搖滾！》打火機1.2萬元遭轟

《航海王》真人第二季演到磁鼓島

即／《攻殼機動隊》聲優田中敦子病逝　享壽65歲

《黑神話：悟空》Steam線上人數破220萬

魔物獵人20週年「攻佔必勝客」

《我的英雄學院》推聯名服飾

《咒術迴戰》推出聯名服飾

黑神話悟空爆款網狂問台灣3A呢？

最新新聞

黑神話悟空爆款網狂問台灣3A呢？

《流亡黯道2》11／5搶先體驗

《小小夢魘3》公開新宣傳片

《文明帝國7》發售日確定

魔物獵人20週年「攻佔必勝客」

《航海王》真人第二季演到磁鼓島

《黑神話：悟空》Steam線上人數破220萬

ROG參戰科隆電玩展

《你的名字》 9月全台再上映

日幣當台幣賣！《孤獨搖滾！》打火機1.2萬元遭轟

熱門快報

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366