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《航海王》真人第二季演到磁鼓島　尾田親筆信強調「不會妥協」

記者楊智仁／綜合報導

《航海王》真人版於去年推出引發超高熱度，在好評加持下，許多粉絲也紛紛敲碗希望續作能趕緊到來。如今《航海王》真人版第二季已經著手開始製作，日前原作作者尾田榮一郎也釋出親筆信提到真人版內容還有自己的決心。

▼《航海王》真人版。（圖／@onepiecenetflix推特）▲▼《航海王》真人版。（圖／@onepiecenetflix推特）

《航海王》真人版第一季上架八集，進度到最初五人海賊團魯夫、索隆、娜美、香吉士、騙人布集結完成的「東方藍」篇，儘管開播前不被看好，但作品自去年 8 月底上線後一掃大家疑慮，橫掃各國 Netflix 排行榜冠軍，成為近年動漫真人改編的最佳代表。接下來第二季會橫跨羅格鎮、顛倒山、威士忌山峰、小花園以及磁鼓島，如果沒有意外的話喬巴將於本季登場。

根據尾田榮一郎所釋出親筆信，他強調會堅持一直以來的信念「絕不妥協」，直到滿意作品才會推出，儘管只是口頭約定，尾田榮一郎仍很感謝製作組維持雙方一直以來的默契，由於自己有很多堅持常常讓製作人、Netflix、還有整個團隊很頭痛 ( 笑 )。最後尾田老師表示，「『偉大的航道』正在逐漸擴大，要如何與現實連接？冒險才正要開始，一想到這就讓人興奮不已，接下來會陸續公布演員名單請大家期待。」

關鍵字：航海王

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