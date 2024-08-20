ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Switch銷量破1.43億台...新機何時出？外媒曝：明年3月前無望

記者楊智仁／綜合報導

自從 2017 年任天堂旗下遊戲機 Switch 推出後，已經進入上市第 8 年，許多人都在關注 Switch 後繼機型（暫名 Switch 2）何時問世。根據外媒報導，許多遊戲開發者被通知，新主機正式發售至少要等到 2025 年 4 月以後了。

▼Switch新機亮相時間可能要到明年4月後。（圖／CFP）▲▼Switch。（圖／CFP）

任天堂在今年曾確認會在本財年內也就是截至 2025 年 3 月 31 日宣布其下一代主機消息，然而根據 GamesIndustry.biz 負責人 Chris Dring 說法，「與我所交談的開發者中，沒有人預期這款主機會在本財年內發售，事實上，他們已被告知不要期望 Switch 2 會在本財年內推出，但大家都希望新機能於明年 4 月 5 月發布，越早越好，除了因為新主機很讓人興奮之外，我們也不希望遇到《俠盜獵車手6》與 Switch 等重磅大作發布日期相互重疊情況。」

Switch 於 2017 年 3 月上市現在已經進入市場上第 8 年。今年 7 月它超越紅白機（Famicom），成為任天堂歷史上壽命最長的主機，且尚未被取代。本月公佈第一季度財報中，任天堂表示截至 2024 年 6 月 30 日，Switch 銷量已達到 1億 4,342 萬台。任天堂預計本財年將售出 1,350 萬台 Switch 主機，第一季度中已售出 210 萬台，如果任天堂達成銷售目標，Switch 將非常接近目前由 PS2 保持歷史最高主機銷量記錄。

關鍵字：SwitchSwitch 2

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

推薦閱讀

Switch銷量破1.43億台...新機何時出？外媒曝：明年3月前無望

「文創股長」進駐台灣文博會！引進日本學生最愛IP　百貨接力快閃

《黑神話：悟空》沒上台灣PSN！網炸鍋　原因曝光

《咒術迴戰》推聯名服飾　高專五條悟、夏油傑短T重現回不去青春

《黑神話：悟空》發售日140萬人搶玩　破Steam單機紀錄搶進歷史前三

任天堂博物館確定10／2京都開幕　「抽選制」拼手氣佛心門票價曝光

一番賞《鋼之鍊金術師》時隔13年將推出　愛德華、大佐通往真理之門

《咒術迴戰》將完結登推特趨勢　作者：盡力製作讓大家滿意結局

快訊／誰打宿儺？《咒術迴戰》官方公告：剩5話完結

人氣續飆！《敗北女角太多了》衝國外新番榜第一、《我推》緊跟其後

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《黑悟空》沒上台灣PSN！原因曝光

快訊／《咒術迴戰》官方公告：剩5話完結

《我的英雄學院》推聯名服飾

《寶可夢卡牌》手遊版確定10月上線

《黑神話：悟空》發售日140萬人搶玩

日知名繪師點名台灣「轉賣嚴重」

拳上番外篇／統神打出學生妹軟拳

《咒術迴戰》將完結登推特趨勢

任天堂博物館確定10/2京都開幕　

拳上爆衝突！統神狂吼我叫你閉嘴

最新新聞

Switch 2何時出？外媒：明年4月前無望

「文創股長」進駐文博會、百貨快閃

《黑悟空》沒上台灣PSN！原因曝光

《咒術迴戰》推出聯名服飾

《黑神話：悟空》發售日140萬人搶玩

任天堂博物館確定10/2京都開幕　

一番賞《鋼之鍊金術師》隔13年登場

《咒術迴戰》將完結登推特趨勢

快訊／《咒術迴戰》官方公告：剩5話完結

《敗北女角太多了》衝國外人氣榜第一

熱門快報

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366