Switch銷量破1.43億台...新機何時出？外媒曝：明年3月前無望

記者楊智仁／綜合報導

自從 2017 年任天堂旗下遊戲機 Switch 推出後，已經進入上市第 8 年，許多人都在關注 Switch 後繼機型（暫名 Switch 2）何時問世。根據外媒報導，許多遊戲開發者被通知，新主機正式發售至少要等到 2025 年 4 月以後了。

▼Switch新機亮相時間可能要到明年4月後。（圖／CFP）

任天堂在今年曾確認會在本財年內也就是截至 2025 年 3 月 31 日宣布其下一代主機消息，然而根據 GamesIndustry.biz 負責人 Chris Dring 說法，「與我所交談的開發者中，沒有人預期這款主機會在本財年內發售，事實上，他們已被告知不要期望 Switch 2 會在本財年內推出，但大家都希望新機能於明年 4 月 5 月發布，越早越好，除了因為新主機很讓人興奮之外，我們也不希望遇到《俠盜獵車手6》與 Switch 等重磅大作發布日期相互重疊情況。」

Switch 於 2017 年 3 月上市現在已經進入市場上第 8 年。今年 7 月它超越紅白機（Famicom），成為任天堂歷史上壽命最長的主機，且尚未被取代。本月公佈第一季度財報中，任天堂表示截至 2024 年 6 月 30 日，Switch 銷量已達到 1億 4,342 萬台。任天堂預計本財年將售出 1,350 萬台 Switch 主機，第一季度中已售出 210 萬台，如果任天堂達成銷售目標，Switch 將非常接近目前由 PS2 保持歷史最高主機銷量記錄。