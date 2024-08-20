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《黑神話：悟空》發售日140萬人搶玩　破Steam單機紀錄搶進歷史前三

記者蘇晟彥／綜合報導

遊戲科學 GameScience 開發《黑神話：悟空》20日正式發售，首日Steam遊玩人數突破140萬大關，成為Steam有史以來紀錄保持人第三名，也是單機遊戲人數巔峰。此外，在媒體評分解禁後，在metacritic網站上拿下82分高分，都盛讚「畫面優秀、第一次製作就有如此革命性成就」。

▼《黑神話：悟空》成為Steam有史以來同時上線人數遊玩最多的遊戲。（圖／翻攝自Steam）

▲▼ 黑神話

根據先前資料記載，在Steam同時上線紀錄中，由《絕地求生》的325萬狠狠霸佔冠軍，《CS：GO》則以181萬位於第二，第三則為《失落的方舟》在剛推出時的132萬。但《黑神話：悟空》在上市後，Steam同時遊玩人數來到140萬（截至截稿前），正式擠下方舟登上前三，成為無庸置疑的「現象級巨作」。

對此，在媒體先行評測中，拿下82分的高分，其中給出滿分的「GamingBolt」指出，《黑神話：悟空》在戰鬥表現上令人驚艷，尤其是在Boss戰的部分，儘管會有一些「美中不足」，但不阻止它成為近年最好的遊戲之一。而給出較低分數的TheSixthAxis則指出，雖然令人驚艷，但探索的要素不高，讓人缺少繼續玩下去的動力，而戰鬥部分大多數不錯，但就是有些平淡，未來也不會二刷重溫內容。

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