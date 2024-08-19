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《咒術迴戰》將完結登推特趨勢　作者：盡力製作讓大家滿意結局

記者楊智仁／綜合報導

《咒術迴戰》為芥見下下所繪漫畫作品，一開始吸引人世界觀、流暢戰鬥場面吸引粉絲入坑，改編為動畫後更是引發現象級熱潮，不過「澀谷事變」篇後劇情走向越來越撲朔迷離導致評價下滑。日前官方更是突然宣布《咒術迴戰》連載倒數五話完結的消息。

▼《咒術》將完結。（圖／翻攝自推特）▲▼咒術將完結。（圖／翻攝自推特）

《咒術迴戰》2018 年於漫畫雜誌《週刊少年Jump》開始連載，不可否認絕對是近年人氣最高作品，其中包含動畫去年帶出「澀谷事變」重要篇章，緊接著原作圍繞著五條悟反轉劇情引發爆炸性討論。根據數據分析公司 Parrot Analytics 統計，《咒術迴戰》需求 ( demand ) 為平均電視節目的 71.2 倍，是 2023 年全球最受歡迎動畫，漫畫銷量也突破
9000 萬冊。

《咒術迴戰》漫畫單行本於 7 月發行 27 集，今日官方宣布倒數五話完結，預計會在 9 月 30 日發售「週刊少年 JUMP」44 號刊上結束連載，消息一出立刻登上日本推特趨勢，包含「咒術完結、釘崎野薔薇、還有五話、芥見先生」都出現在推特關鍵字。作者芥見下下則表示，「再 5 回就要結束了，感謝讀者們的支持與幫助，讓支持著《咒術迴戰》的大家感到滿意的結局 ( 希望 ) 正在努力製作中，請大家見諒。」

關鍵字：咒術迴戰

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