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《我的英雄學院》推出聯名服飾！綠谷、爆豪專屬服裝英雄出動

記者楊智仁／綜合報導

8 月動漫圈重要大事，由堀越耕平所著作連載 10 年銷量破億《我的英雄學院》正式迎來完結。雖然故事劃下句點，不過龐大 IP 包含劇場版、動畫以及各項周邊仍持續推出當中。日前服飾品牌「earth music&ecology Japan Label」就宣布帶來我英聯名服飾。

▼我英聯名服飾。（圖／翻攝自earth music&ecology Japan Label）▲▼我英。（圖／翻攝自Earth）

《我的英雄學院》自 2014 年開始連載，動畫化更是相當成功，故事以英雄為背景設定，各式不同角色、個性陸續登場，配上超燃戰鬥場面，主角能否繼承 One for all 為世界帶來和平，各項元素都讓作品受到矚目。這些年來不論是歐爾麥特誓死力戰強敵、綠谷在雄英體育祭拚盡全力感化轟、林間合宿 / 死穢八齋會死鬥、全面戰爭爆發麗日感人喊話讓綠谷找到歸屬...，這 10 年間《我英》為粉絲們帶來許多精彩的戰鬥與經典回憶。

▲▼我英。（圖／翻攝自Earth）

而這次「earth music&ecology X 我的英雄學院」以主角們外型及個性為基底設計，簡單又好看的搭配讓我英特色融入日常，包含「綠谷出久外套 / 棉質長褲、爆豪勝己外套 / 棉質長褲、麗日御茶子針織毛衣、轟焦凍針織外套 /棉質長褲」，帥氣造型讓人彷彿看到英雄們穿著戰鬥服裝準備出任務的場景，這次聯名還有像是髮夾、圍脖等小物提供粉絲參考。

▲▼我英。（圖／翻攝自Earth）▲▼我英。（圖／翻攝自Earth）

關鍵字：我的英雄學院

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