《進擊的巨人 完結篇》11月上映！145分鐘大銀幕環繞音效重溫震撼

記者楊智仁／綜合報導

儘管已經完結近一年，但相信許多粉絲至今仍沉浸在《進擊的巨人 The Final Season 完結篇》動畫結局的震撼之中。為了讓粉絲更完整體驗巨人的震撼，日前官方宣布「前篇 + 後篇」共 145 分鐘劇場版將登上日本大銀幕。

▼巨人完結篇 11 月日本上映。（圖／翻攝自ぽにきゃん-Anime PONY CANYON）

《進擊的巨人The Final Season完結篇 ( 前篇 )》於去年 3 月播出，所帶來感動讓許多粉絲無法忘懷：戰鬥場面、配樂、節奏編排近乎完美，角色間恐懼、遲疑、勇氣更刻畫地相當深刻，超高製作品質讓動畫掀起超高討論度，緊接著「後篇」於同年 11 月登場，劇情不斷反轉所有伏筆在最後回收，再加上艾連與阿爾敏談話，建立更完整角色動機，配上米卡莎溫柔話語，觀眾們留下眼淚之餘也為《進擊的巨人》10 年動畫劃下難忘結尾。

日前官方宣布《進擊的巨人The Final Season完結篇》前後篇結合畫面升級，採用 5.1 聲道環繞處裡構築成約145分鐘的劇場動畫，預計 11 月 8 日登上大銀幕。震撼「完結篇」呈現在大銀幕上相信屆時一定又會掀起巨人風潮，代理商木棉花則在回覆網友們留言提到，「此為日本消息分享，不過小編會幫忙許願看看。」期待在台灣也能看到巨人劇場版上映。