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「統神端火鍋」表情正式進軍《英雄聯盟》　台服準備嘲諷開滑

記者蘇晟彥／綜合報導

Riot日前在與鍇睿簽署MOU，要將台北做為亞太賽區賽事發展重心時曾提到，未來將以電子商品的形式作為戰隊分潤依據，對此，15公開首波與一級電競聯賽職業戰隊合作的表情，其中PCS區HPS（地獄豬）戰隊所設計的古拉格斯直接將老闆的迷因「統神端火鍋」實體化，讓不少粉絲興奮直喊，「絕對第一時間買爆它！」

>>所有表情請點這<<

▲▼ LOL esports。

在MOU記者會時，Riot官方表示未來將跟與戰隊進行電子商品的分潤，在15日宣布首波規則，第一波「全球表情」將以350聯盟幣進行販售，戰隊方將可以獲得30%的分潤，同時包含 LCK、LPL、LEC、LCS、VCS、PCS、CBLOL及 LLA賽區，將於8 月 27日全球正式販售（中國地區延後一天）。

而大家所關注的PCS賽區則選擇下列表情，CFO選擇正在吃著牡蠣（中信飛牡蠣）的貪啃奇、PSG選擇那個被教練遺忘的凱莎等等，其中最引起人關注的就是HPS將老闆永恆迷因「統神端火鍋」直接設計出來，想必正式上市後一定會在台服成為一股流行。

CFO - 貪啃奇
DCG - 史矛德
FAK - 提摩
HPS - 古拉格斯
JT - 努努
PSG - 凱莎

▲▼ LOL esports。

▼PCS戰隊選擇將「統神端火鍋」迷因變成戰隊表情。

▲▼

關鍵字：統神端火鍋HPS

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