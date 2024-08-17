「統神端火鍋」表情正式進軍《英雄聯盟》　台服準備嘲諷開滑

記者蘇晟彥／綜合報導

Riot日前在與鍇睿簽署MOU，要將台北做為亞太賽區賽事發展重心時曾提到，未來將以電子商品的形式作為戰隊分潤依據，對此，15公開首波與一級電競聯賽職業戰隊合作的表情，其中PCS區HPS（地獄豬）戰隊所設計的古拉格斯直接將老闆的迷因「統神端火鍋」實體化，讓不少粉絲興奮直喊，「絕對第一時間買爆它！」

>>所有表情請點這<<

在MOU記者會時，Riot官方表示未來將跟與戰隊進行電子商品的分潤，在15日宣布首波規則，第一波「全球表情」將以350聯盟幣進行販售，戰隊方將可以獲得30%的分潤，同時包含 LCK、LPL、LEC、LCS、VCS、PCS、CBLOL及 LLA賽區，將於8 月 27日全球正式販售（中國地區延後一天）。

而大家所關注的PCS賽區則選擇下列表情，CFO選擇正在吃著牡蠣（中信飛牡蠣）的貪啃奇、PSG選擇那個被教練遺忘的凱莎等等，其中最引起人關注的就是HPS將老闆永恆迷因「統神端火鍋」直接設計出來，想必正式上市後一定會在台服成為一股流行。

CFO - 貪啃奇

DCG - 史矛德

FAK - 提摩

HPS - 古拉格斯

JT - 努努

PSG - 凱莎

▼PCS戰隊選擇將「統神端火鍋」迷因變成戰隊表情。

