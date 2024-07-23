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Riot宣布《英雄聯盟》亞太賽區重心設台北　戰隊新分潤模式公開

記者蘇晟彥／台北報導

Riot在 6 月 11 日宣布，《英雄聯盟》2025年賽制將大改，其中PCS、VCS賽區將合併成亞太賽區，對此，23日 Riot Game與 鍇睿簽署合作協議MOU（Memorandum of understanding），採取2+1年約，將以台北作為亞太賽區重心、新的主場場館，也就是之前一直在說的「電競館」也會設置在台北， 但目前地點不方便透露，僅確認會在「交通便捷」地方。

▼鍇睿與Riot簽署MOU，將擔任亞太地區賽事執行單位。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Riot Game, 英雄聯盟 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在記者會上Riot Game強調，將會把亞太賽區聯賽的重心擺在台北，之所以將賽區合併，是希望能夠整合亞太賽區整體實力，增加比賽的可看性同時；也希望團結整個亞太地區粉絲，帶來新的賽事體驗、擴展粉絲基礎。對此，Riot與凱睿國際簽署MOU，將採取2+1年合約，從2025年年底生效，目標達成亞太最高級別電競賽事。對此，鍇睿將負責線下電競館、賽事的轉播運營，同時將製作所有國際賽的中文轉播，主要是將在明年會新增的新國際賽事。

之前就在謠傳的電競館也確定將在2025年正式登場，鍇睿國際執行長Jerry表示，電競館地點會在台北市中心、但目前地點不方便公開，但強調絕對會在「交通便捷」的地方；而這次夏季賽也將擴大舉辦，同樣會在和平籃球館舉辦，將會連續舉辦兩天，從敗部的決賽就開始，開放所有粉絲能夠一同體驗現場賽事的刺激感。

針對這次賽區整併，官方希望選出競技實力最強的隊伍出戰國際賽，希望透過更完善的機制送他們出國，來活躍APAC聯賽，讓他們在國際舞台能走到下一個階段。而在今年BYG因為經費問題宣布解散後，Riot在今天也針對這題進行解答，將在2025年提供電子商品（可能是造型、表情等等）分潤，希望可以透過這個模式去刺激戰隊擴展更多粉絲，不只是在國內，也能透過國際賽的表現讓粉絲擴展，以這樣正循環的方式解決戰隊經濟上的問題。

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關鍵字：riot英雄聯盟

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