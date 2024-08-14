《死侍與金鋼狼》爆紅！《死侍》PS4遊戲片失控飆到160萬元

記者楊智仁／綜合報導

《死侍》遊戲愛好者現在正在網路上以荒謬的高價出售二手遊戲，根據外媒報導，其中最貴的一個甚至高達近 50,000 美元，相當於 161 萬台幣。這波價格暴漲原因主要是近期上映漫威電影《死侍與金剛狼》引發對《死侍》角色高度關注。

▼《死侍》PS4價格飆漲。（圖／翻攝自eBay）

《死侍》遊戲最早於 2013 年在 PS3、Xbox 360 和 PC 平台上推出，由 High Moon Studios 和 Activision 製作，兩年後，這款遊戲還在 PS4 和 Xbox One 平台上發行了重製版本。然而，由於授權遊戲壽命有限，這款遊戲於 2017 年被下架無法再進行購買。自那時以來，有興趣的買家只能通過未售出庫存或二手市場來獲得這款遊戲。不過現在那些想要購買二手《死侍》的玩家得準備好面對高得離譜的價格。

隨著《死侍與金剛狼》電影大熱，PS4《死侍》遊戲價格已經失控，短短兩周內，這款遊戲價格從最高 140 美元飆升到驚人的 50,000 美元 ( 39,000 英鎊 ) 這個極端高價是由 eBay 英國上的一個賣家標出，不過該清單目前已經被移除，賣家在描述中稱，這個價格是為了測試「那些富有死侍粉絲有多愛死侍」。然而，即使是最富有的玩家也不太可能願意為一款二手遊戲支付這麼高價錢，這可能也是該清單被刪除原因。

此外，《死侍》遊戲評價並不足以支持如此高昂價格，目前這款遊戲在 Metacritic 上媒體評分中位數僅為 62 分，評論家們讚賞遊戲劇本中的創意和機智，但對其過時的砍殺遊戲玩法和關卡設計感到不滿。雖然《死侍》遊戲玩法與當時許多超級英雄遊戲類似，但《蝙蝠俠：阿卡漢》系列的發行對該類型遊戲帶來巨大變革，並設立一個《死侍》遊戲未能達到標杆。

因此，《死侍》遊戲最近的價格飆升可能只是受到漫威電影熱潮的影響，建議有意購買買家等到價格回歸合理範圍後再做考慮。雖然目前尚不清楚漫威遊戲部門是否有開發新的《死侍》遊戲計劃，但隨著這個角色越來越受主流觀眾的喜愛，現在可能是開始開發新遊戲的最佳時機。

▼《死侍與金鋼狼》。（圖／漫威影業提供）