日知名繪師點名台灣「轉賣嚴重」改變初衷　網友哀號：轉賣廚害慘

記者蘇晟彥／綜合報導

創作出hololive五期生尾丸波爾卡的知名繪師 こうましろ 在去年因為轉賣事件對台灣留下壞印象，在本次C104開展前，特別點名台灣強調「轉賣太嚴重」，因此日後除了書本、刊物以外的東西都不會進行簽名，不管在哪個國家都會1拒絕，讓不少網友痛批「轉賣廚害爛台灣形象！」

▼繪師こうましろ點名台灣「轉賣嚴重」，因此以後只簽在書本上，不會在其他地方簽名。（圖／翻攝自@itsuwa0815／Twitter）



對於喜好ACG的粉絲來說，每當FF、CWT等等聚會都可以看到繪師親臨現場，帶著自己的刊物販售、簽名，在今年FF來台的こうましろ同樣引起轟動，他也熱情的回應粉絲，不管是不是自己的販售物，只要粉絲帶來都會一率簽名，但在活動結束後，就有「轉賣廚」（意指不是要自己收藏，而是藉機牟取利益的人）將簽好的卡片直接高價賣出，在當時引起不少騷動。

而在近期，こうましろ在開始C104以及接下來會再度來台灣的FF，罕見在推特上直言「原本對於想要簽名的人，自己是抱持著『都可以』的態度，但因為台灣轉賣情況嚴重，接下來除了自己的刊物以外都不會簽名，不管在哪個國家都一樣，真的很抱歉」再度引起粉絲討論。

不少粉絲對於「轉賣廚」痛恨又無可奈何，畢竟在現場沒有人能真的分辨到底是不是粉絲，而目前又尚無法律可以對付這些牟取暴利的轉賣廚，讓粉絲留言直喊「抱歉讓你對台灣印象差」、「我們會支持你的決定！」

▼今年FF結束後，有粉絲立即轉賣こうましろ繪師的簽名卡片。

