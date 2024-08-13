日知名繪師點名台灣「轉賣嚴重」改變初衷　網友哀號：轉賣廚害慘

記者蘇晟彥／綜合報導
創作出hololive五期生尾丸波爾卡的知名繪師 こうましろ 在去年因為轉賣事件對台灣留下壞印象，在本次C104開展前，特別點名台灣強調「轉賣太嚴重」，因此日後除了書本、刊物以外的東西都不會進行簽名，不管在哪個國家都會1拒絕，讓不少網友痛批「轉賣廚害爛台灣形象！」
▼繪師こうましろ點名台灣「轉賣嚴重」，因此以後只簽在書本上，不會在其他地方簽名。（圖／翻攝自@itsuwa0815／Twitter）
對於喜好ACG的粉絲來說，每當FF、CWT等等聚會都可以看到繪師親臨現場，帶著自己的刊物販售、簽名，在今年FF來台的こうましろ同樣引起轟動，他也熱情的回應粉絲，不管是不是自己的販售物，只要粉絲帶來都會一率簽名，但在活動結束後，就有「轉賣廚」（意指不是要自己收藏，而是藉機牟取利益的人）將簽好的卡片直接高價賣出，在當時引起不少騷動。
而在近期，こうましろ在開始C104以及接下來會再度來台灣的FF，罕見在推特上直言「原本對於想要簽名的人，自己是抱持著『都可以』的態度，但因為台灣轉賣情況嚴重，接下來除了自己的刊物以外都不會簽名，不管在哪個國家都一樣，真的很抱歉」再度引起粉絲討論。
不少粉絲對於「轉賣廚」痛恨又無可奈何，畢竟在現場沒有人能真的分辨到底是不是粉絲，而目前又尚無法律可以對付這些牟取暴利的轉賣廚，讓粉絲留言直喊「抱歉讓你對台灣印象差」、「我們會支持你的決定！」
▼今年FF結束後，有粉絲立即轉賣こうましろ繪師的簽名卡片。
サイン希望者にはするで〜ってやつで本以外は基本断ってたんだけど、台湾で転売が酷くてもう国関係無く全てのイベントしばらく本以外基本サインしない感じなので断っちゃいましたごめんなさい。— こうましろ????C104 日西1:め27ab 月東2:P52a 台湾FF:コミトレ (@itsuwa0815) August 11, 2024
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