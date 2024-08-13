《航海王》獲金氏世界紀錄！「DVD發行最多作品」魯夫聲優領獎

記者楊智仁／綜合報導

尾田榮一郎所作《航海王 ONE PIECE》是全世界最受歡迎的漫畫，作品不論是角色、世界觀、冒險故事都擁有高人氣。如今《航海王》再添一項里程碑，獲得金氏世界紀錄肯定成為「連載 DVD 發行量最多」保持者。

▼《航海王》獲得金氏世界紀錄肯定。（圖／翻攝自@Eiichiro_Staff推特）

《航海王》長期佔據《週刊少年Jump》人氣榜第一名，自 1997 年開始連載至今已出版 108 冊，原作每話新劇情都吸引粉絲們關注。2022 年全球累計銷量突破 5.1 億本，當時《航海王》就刷新自己創下的「單一作者發行量最多的同作品漫畫系列」金氏世界紀錄。除了漫畫之外，《航海王》動畫如今開播也迎來 25 年，總共有 1114 話 + 總集篇 14 話，DVD 發行數量達到第 300 卷，被金氏世界紀錄認證為「連載 DVD 發行量最多」保持者。

儘管現在大家已經不太看 DVD 了，不過此項紀錄仍是相當重要的里程碑，魯夫聲優「田中真弓」也代表領獎。《航海王》動畫及漫畫都創造無數經典，先前甚至宣布推出新動畫系列《THE ONE PIECE》，要從「東海篇」開始新旅程，相信《航海王》傳奇仍會繼續維持下去。