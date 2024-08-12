ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

日七夕祭典見《葬送的芙莉蓮》　魔法使從天降還有《巨人》

記者楊智仁／綜合報導

超火紅《葬送的芙莉蓮》即便動畫已經播畢半年仍讓粉絲們印象深刻，大家跟著千年魔法使一起踏上旅程了解生命意義，如今各種活動也都會看到《葬送的芙莉蓮》身影。先前在日本七夕祭典「阿佐谷七夕祭」（阿佐ヶ谷七夕まつり）中就能看到千年魔法使從天而降的場面。

▼芙莉蓮登日本七夕祭典。（圖／翻攝自推特）▲▼芙莉蓮。（圖／翻攝自推特）

歷史悠久的「阿佐谷七夕祭」起源於昭和 29 年（西元1954年），每年 8 月上旬舉行，與仙台、平塚並稱為「日本三大七夕祭」。從 JR 阿佐谷站南口開始一直延伸到青梅街道，隨處可見從各地徵選出的充滿創意的裝飾及布置，每年阿佐谷商店街可以說是全體動員，足見七夕祭之盛況，當然動漫主題也絕對不會缺席這項慶典。

日前就有人打造《葬送的芙莉蓮》大型紙製人偶，千年魔法使身穿熟悉服裝手舉魔杖從天而降，看起來氣勢十足。打造出芙莉連紙製人偶的創作者在推特表示，「修改很多次還是沒能精準呈現出芙莉蓮獨有淡定表情，對粉絲感到十分抱歉，阿佐谷七夕祭中還有許多裝飾，大家如果有空一定要來現場看看。」除了芙莉蓮，現場還有《進擊的巨人》超大型巨人、療癒可愛《吉伊卡哇》、《肌肉魔法使-MASHLE-》主角馬修都出現在這次祭典，讓動漫迷感到相當親切。

關鍵字：日本七夕祭典葬送的芙莉蓮動漫紙製人偶

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

特大顆火烤鹽味腰果 無人工添加 共帶回24包

推薦閱讀

《航海王》新動畫「東海篇」從頭再起航　製作小組名單公開

日七夕祭典見《葬送的芙莉蓮》　魔法使從天降還有《巨人》

《星之卡比》合作日吉野家首日贈品被掃光　秒現高價轉售引民怨

《火影忍者》X GU推聯名服飾！鳴人四象封印、佐助寫輪眼再現羈絆

受《第一神拳》啟發！林郁婷奪歷史首金「永不放棄」伴拳擊生涯

《霍爾的移動城堡》推互動網站　體驗荒野女巫「詛咒」、與男神共舞

《七龍珠》全新MOBA遊戲將開放測試　4v4對戰台灣也可玩

《貓咪大戰爭》推出11年大熱銷！全球營收破7億美金

《葬送的芙莉蓮》主題餐廳！寶箱怪提拉米蘇、絕美星空傘全亮相

全新戀綜遊戲《心動小屋》一起「製造愛」　七夕上市９折甜甜價登場

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《火影忍者》X GU推聯名服飾

實況女神貝利莓「宣布新身份」

《貓咪大戰爭》營收破7億美金

《航海王》新動畫從頭再起航

林郁婷受《第一神拳》啟發愛上拳擊

《星之卡比》合作吉野家贈品被掃光

《葬送的芙莉蓮》登日七夕祭典

《我的英雄學院》劇場版首周票房奪冠

《霍爾的移動城堡》推互動網站

《寶可夢GO》道館守門員剋星整理

最新新聞

《航海王》新動畫從頭再起航

《葬送的芙莉蓮》登日七夕祭典

《星之卡比》合作吉野家贈品被掃光

《火影忍者》X GU推聯名服飾

林郁婷受《第一神拳》啟發愛上拳擊

《霍爾的移動城堡》推互動網站

《七龍珠》MOBA遊戲將開放測試

《貓咪大戰爭》營收破7億美金

《葬送的芙莉蓮》主題餐廳

戀綜遊戲《心動小屋》一起製造愛

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366