日七夕祭典見《葬送的芙莉蓮》　魔法使從天降還有《巨人》

記者楊智仁／綜合報導

超火紅《葬送的芙莉蓮》即便動畫已經播畢半年仍讓粉絲們印象深刻，大家跟著千年魔法使一起踏上旅程了解生命意義，如今各種活動也都會看到《葬送的芙莉蓮》身影。先前在日本七夕祭典「阿佐谷七夕祭」（阿佐ヶ谷七夕まつり）中就能看到千年魔法使從天而降的場面。

▼芙莉蓮登日本七夕祭典。（圖／翻攝自推特）

歷史悠久的「阿佐谷七夕祭」起源於昭和 29 年（西元1954年），每年 8 月上旬舉行，與仙台、平塚並稱為「日本三大七夕祭」。從 JR 阿佐谷站南口開始一直延伸到青梅街道，隨處可見從各地徵選出的充滿創意的裝飾及布置，每年阿佐谷商店街可以說是全體動員，足見七夕祭之盛況，當然動漫主題也絕對不會缺席這項慶典。

日前就有人打造《葬送的芙莉蓮》大型紙製人偶，千年魔法使身穿熟悉服裝手舉魔杖從天而降，看起來氣勢十足。打造出芙莉連紙製人偶的創作者在推特表示，「修改很多次還是沒能精準呈現出芙莉蓮獨有淡定表情，對粉絲感到十分抱歉，阿佐谷七夕祭中還有許多裝飾，大家如果有空一定要來現場看看。」除了芙莉蓮，現場還有《進擊的巨人》超大型巨人、療癒可愛《吉伊卡哇》、《肌肉魔法使-MASHLE-》主角馬修都出現在這次祭典，讓動漫迷感到相當親切。