受《第一神拳》啟發！林郁婷奪歷史首金「永不放棄」伴拳擊生涯

記者楊智仁／綜合報導

台灣拳后林郁婷出戰巴黎奧運，雖連日來飽受性別爭議的輿論攻擊，但仍勇奪金牌，為台灣拳擊界寫下新歷史，令全台都感動萬分。過去林郁婷也曾透露，自己是因為看了日本漫畫《第一神拳》從此愛上拳擊，主角精神「永不放棄」一路陪伴著自己拳擊生涯。

▼ 林郁婷奪金從小受《第一神拳》影響。（圖／路透、@hajimenoippo100推特）

台灣拳擊好手林郁婷日前在巴黎奧運女子 57 公斤級金牌戰中，以 5:0 擊敗波蘭女拳手塞琳梅塔（Julia Szeremeta），摘下台灣拳擊史上第一面金牌，各大國際媒體都爭相報導，連美國在台協會（AIT）也發文指出，「林郁婷的堅毅和正向態度激勵了所有人，她向世界展現了頂尖的才華和了不起的韌性，為台灣帶來了榮譽，是所有人的驕傲。」而這份堅忍不拔的毅力正是來自於日本人氣拳擊漫畫《第一神拳》。

過去拿下世青金牌時，林郁婷就曾透露，小時候因為看了動漫《第一神拳》，讓她不顧家人質疑執意學習拳擊，秉持著主角幕之內一步精神「永不放棄，不怕挑戰體型更高大的對手」、「對手強，我要更好」；故事中「鷹村守」挑戰世界拳王，雖然數次倒地仍靠著夥伴們支持挺住傷勢逆轉局勢，也是林郁婷印象深刻比賽。走過許多風雨，如今林郁婷無懼任何挑戰，用實力證明一切登上奧運之巔，創造屬於自己的勵志傳奇。

▼林郁婷創造屬於自己的感人故事。（圖／路透）