ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

受《第一神拳》啟發！林郁婷奪歷史首金「永不放棄」伴拳擊生涯

記者楊智仁／綜合報導

台灣拳后林郁婷出戰巴黎奧運，雖連日來飽受性別爭議的輿論攻擊，但仍勇奪金牌，為台灣拳擊界寫下新歷史，令全台都感動萬分。過去林郁婷也曾透露，自己是因為看了日本漫畫《第一神拳》從此愛上拳擊，主角精神「永不放棄」一路陪伴著自己拳擊生涯。

▼ 林郁婷奪金從小受《第一神拳》影響。（圖／路透、@hajimenoippo100推特）▲▼ 台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

台灣拳擊好手林郁婷日前在巴黎奧運女子 57 公斤級金牌戰中，以 5:0 擊敗波蘭女拳手塞琳梅塔（Julia Szeremeta），摘下台灣拳擊史上第一面金牌，各大國際媒體都爭相報導，連美國在台協會（AIT）也發文指出，「林郁婷的堅毅和正向態度激勵了所有人，她向世界展現了頂尖的才華和了不起的韌性，為台灣帶來了榮譽，是所有人的驕傲。」而這份堅忍不拔的毅力正是來自於日本人氣拳擊漫畫《第一神拳》。

過去拿下世青金牌時，林郁婷就曾透露，小時候因為看了動漫《第一神拳》，讓她不顧家人質疑執意學習拳擊，秉持著主角幕之內一步精神「永不放棄，不怕挑戰體型更高大的對手」、「對手強，我要更好」；故事中「鷹村守」挑戰世界拳王，雖然數次倒地仍靠著夥伴們支持挺住傷勢逆轉局勢，也是林郁婷印象深刻比賽。走過許多風雨，如今林郁婷無懼任何挑戰，用實力證明一切登上奧運之巔，創造屬於自己的勵志傳奇。

▼林郁婷創造屬於自己的感人故事。（圖／路透）▲▼ 台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

關鍵字：林郁婷第一神拳奧運拳擊

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

特大顆火烤鹽味腰果 無人工添加 共帶回24包

推薦閱讀

《火影忍者》X GU推聯名服飾！鳴人四象封印、佐助寫輪眼再現羈絆

受《第一神拳》啟發！林郁婷奪歷史首金「永不放棄」伴拳擊生涯

《霍爾的移動城堡》推互動網站　體驗荒野女巫「詛咒」、與男神共舞

《七龍珠》全新MOBA遊戲將開放測試　4v4對戰台灣也可玩

《貓咪大戰爭》推出11年大熱銷！全球營收破7億美金

《葬送的芙莉蓮》主題餐廳！寶箱怪提拉米蘇、絕美星空傘全亮相

全新戀綜遊戲《心動小屋》一起「製造愛」　七夕上市９折甜甜價登場

《派對咖孔明》12集剪輯版登大銀幕　台語配音超豪華陣容公開

犀牛盾攜手伊藤潤二推「密集恐懼手機殼」　實體店驚見血玉樹密室

NBA正版授權！《全明星街球派對》禁區野獸戴維斯加入派對陣容

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《火影忍者》X GU推聯名服飾

實況女神貝利莓「宣布新身份」

《貓咪大戰爭》營收破7億美金

林郁婷受《第一神拳》啟發愛上拳擊

《霍爾的移動城堡》推互動網站

《我的英雄學院》劇場版首周票房奪冠

AV女優橫宮七海遺作曝！

《我的英雄學院》8／5確定完結

《進撃的巨人》里維VS獸之巨人雕像

網友發現了謎擬Q的真實身份

最新新聞

《火影忍者》X GU推聯名服飾

林郁婷受《第一神拳》啟發愛上拳擊

《霍爾的移動城堡》推互動網站

《七龍珠》MOBA遊戲將開放測試

《貓咪大戰爭》營收破7億美金

《葬送的芙莉蓮》主題餐廳

戀綜遊戲《心動小屋》一起製造愛

《派對咖孔明》12集剪輯版登劇院

犀牛盾攜手伊藤潤二推手機殼

《全明星街球派對》戴維斯加入

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366