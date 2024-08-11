《霍爾的移動城堡》推互動網站　體驗荒野女巫「詛咒」、與男神共舞

記者楊智仁／綜合報導

由吉卜力工作室製作，宮崎駿執導《霍爾的移動城堡》自從 2004 年推出後，一直是許多大人小孩心中最愛的動畫，劇中美麗場景還有引人入勝的故事，是部讓粉絲想一再回味的作品。隨著《霍爾的移動城堡》滿 20 周年日前官方也宣布該片將於 8 月 22 日重返大銀幕。

▼《霍爾的移動城堡》將重返大銀幕。（圖／翻攝自甲上娛樂）

「吉卜力工作室」片商甲上娛樂特別邀請 BORING Design Lab 開發《霍爾的移動城堡》專屬互動網站，第一階段（即日起至 9/8）進行「挑戰魔法之門」活動，透過轉動魔法門上的四色轉盤，便可進入霍爾的魔法世界展開旅程，每道門都有獨特互動驚喜，包括與霍爾飛至空中進行漫步共舞，逃離荒野女巫手下追擊，或是循著霍爾送的戒指光芒指引，駕駛飛艇安全返回城堡，也可藉由向手機聽筒吹氣，喚醒快要熄滅的火惡魔卡西法。

互動網站更於電影上映當天 8 月 22 日起至 9 月 8 日開放第二階段「消失的詛咒」活動，凡於該網站完成登錄後截圖保存「荒野女巫詛咒圖」，到上映戲院購買或兌換電影票時向影城售票人員出示，即可獲取限量「魔法門電影小卡」，每張電影票可獲得一張小卡，掃描卡片上暗藏的 QR Code 進行第二輪互動體驗，便可解開詛咒，獲得「魔法福袋」抽獎資格，魔法福袋內含魔術色盤玻璃杯、卡西法杯墊、陽光捕手掛飾、TOMICA × 吉卜力工作室城堡款小汽車、「我要消失了」托特包、保冷午餐袋、和紙貼紙組、文件夾、紙膠帶……共計 10 樣總價值超過 5 千元的《霍爾的移動城堡》周邊商品。



