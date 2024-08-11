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《七龍珠》全新MOBA遊戲將開放測試　4v4對戰台灣也可玩

記者楊智仁／綜合報導

由知名作家鳥山明所創作《七龍珠》在全世界都擁有大批粉絲，時至今日相關動畫、周邊、遊戲等 IP 仍不斷推出。日前萬代南夢宮宣布《七龍珠》為設計靈感團隊對戰遊戲《DRAGON BALL PROJECT : Multi》即將展開公測。

Bandai Namco Entertainment 過去就曾推出非常多《七龍珠》遊戲，而本次《DRAGON BALL PROJECT : Multi》主打 4v4 團隊戰鬥，玩家使用《七龍珠》中登場的角色像是悟空、達爾、未來的特南克斯、魔人普烏，透過戰鬥蒐集龍珠不斷變強。每個角色有不同定位，包含高傷害負責進攻「Damage」、擔任前排防禦「Tank」、給予隊伍支援擾亂對方「Technical」，希望讓每位玩家都找到自己適合玩法。

▲▼七龍珠。（圖／翻攝自@db_prjmulti_jpn）▲▼七龍珠。（圖／翻攝自@db_prjmulti_jpn）

《DRAGON BALL PROJECT : Multi》還提供客製化系統，讓玩家自由搭配外觀、動畫特效，目前官方已公開本次測試招募網頁，測試將於 8 月 20 日 14:00 - 9 月 3 日13:59 期間內，台灣、日本、韓國、美國、加拿大、法國、英國、德國都能進行，平台包含 App Store / Google Play / Steam，有興趣玩家可以前往招募網頁查看詳細資訊。

關鍵字：遊戲七龍珠DRAGONBALL公測鳥山明

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