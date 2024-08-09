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犀牛盾攜手伊藤潤二推「密集恐懼手機殼」　實體店驚見血玉樹密室

記者蘇晟彥／綜合報導

3C 防護配件品牌 RHINOSHIELD 犀牛盾，與日本知名恐怖漫畫家「伊藤潤二」筆下的經典作品聯名，以「陰魂不散的日常恐懼」為設計主軸，推出「恐怖美學」和「漫畫經典」兩個系列，共有 25 款手機殼款式與 4 類型產品，包括手機殼、 Airpods 保護殼、固架 Max 等，更將於台北西門與台中逢甲兩家門市，展開「嚇夜晚瘋 #犀牛盾嚇嚇叫」鬼月限定活動，讓消費者在鬼月之際感受極致恐怖體驗。

▼犀牛盾攜手伊藤潤二，推出經典角色手機殼。（圖／犀牛盾提供）

▲▼ 伊藤潤二 。（圖／犀牛盾提供）

陰魂不散的日常恐懼！攜手伊藤潤二推出 25 款恐怖獵奇手機殼與配件
 RHINOSHIELD 犀牛盾一貫秉持獨創設計理念，不斷研發頂尖創新產品，以開發保護力為基礎核心，兼顧環境永續與時尚美學。今年鬼月，RHINOSHIELD 犀牛盾與伊藤潤二驚選集聯名推出一系列商品，被譽為日本恐怖漫畫大師的伊藤潤二，其創作理念深受心理恐懼和日常生活中潛藏的異常現象影響，因而本次聯名以「陰魂不散的日常恐懼」為主軸，又分為「恐怖美學」和「漫畫經典」兩個系列，無論哪個系列都能見到伊藤潤二筆下的經典角色，個別展演著令人毛骨悚然的詭異視覺效果，讓人無法忽視的陰森氛圍在你日常生活中悄然蔓延。

此次「恐怖美學」與「漫畫經典」兩大系列，共推出 25 個驚悚圖款商品，每一款都彷彿帶著詭秘的詛咒。「恐怖美學系列」以華麗而密集的圖案展現，主題鮮明，淋漓盡致地放大劇情特色與伊藤潤二筆下經典角色的精髓，每一個細節都彷彿在低語著不為人知的恐怖與詛咒故事，例如：絕世美女「女王富江」那雙充滿報復的冷血眼神、「雙一的快樂」中可見雙一陰險的奸笑充斥著詛咒，彷彿可以聽見笑聲中在召喚不祥的命運。密集的線條中可感受到伊藤潤二的細緻筆觸，恐怖視覺卻能同時呈現華麗感，喜歡獵奇美學的粉絲們絕對會愛不釋手。

▲▼ 伊藤潤二 。（圖／犀牛盾提供）

「漫畫經典系列」搭配手寫篇章文字，匯集多個篇章以雜誌風格排版呈現，並融入有趣且具互動性的圖案，呈現出獨特的雜誌質感，整體風格以輕度恐怖獵奇為主。例如：「凝視」有四雙不同詭異的眼睛，彷彿正在共享恐怖故事；「篇章」圖款有著伊藤潤二不同篇章的手寫文字，從字裡行間就能感受到恐怖大師營造的詭譎氣氛，陰森感十足！

獵奇迷必收！限量禮盒值得收藏 門市陰森佈置打卡趁現在
 此次聯名合作除了帶來豐富的圖款與品項，更限量推出「伊藤潤二驚選集限量典藏禮盒」。禮盒樣式以「漫畫經典系列」延伸，外盒與「篇章」採同樣設計概念，整體禮盒以封印的概念，將伊藤潤二經典故事保存於禮盒內，打開禮盒時會像在解開封印一般，不僅體驗互動性十足，更值得玩家們細細珍藏，具備收藏價值的同時，更延續永續精神。

▲▼ 伊藤潤二 。（圖／犀牛盾提供）

▲▼ 伊藤潤二 。（圖／犀牛盾提供）

RHINOSHIELD 犀牛盾與伊藤潤二驚選集聯名商品，即日起於全台實體門市、 RHINOSHIELD 犀牛盾官網販售。「伊藤潤二驚選集限量典藏禮盒」火熱預購中，凡同筆訂單購入 3 個伊藤潤二驚選集聯名手機殼，不限款式與型號，出貨即贈「伊藤潤二驚選集限量典藏禮盒」，限量包裝數量有限，送完為止。

RHINOSHIELD 犀牛盾台北西門店及台中逢甲店推出期間限定佈置，玻璃入口大門滿滿密集的「血玉樹」圖樣讓人密集恐懼症發作，有如踏入了一個令人毛骨悚然的「血玉樹密室」！一進入店內，迎面而來的便是最經典的角色「富江」以及漫畫中的經典畫面，讓人不禁沉浸於故事情節其中。連「雙一」都變成鏡貼，與鏡子對位拍照，彷彿成為雙一的詛咒娃娃。即日起至 9 月 3 日止，一同來到鬼月不可錯過的打卡聖地，享受挑戰感官極限的恐怖華麗美學體驗。

除了滿滿恐怖獵奇佈置以外，RHINOSHIELD 犀牛盾更於台北西門、台中逢甲店舉行限定實體活動「嚇夜晚瘋 #犀牛盾嚇嚇叫」，特別規劃了多項試膽遊戲，凡挑戰成功即有機會獲得 $150 元購物金、手機掛繩 & 掛片或手機殼等精美好禮，為鬼月增添一絲刺激與樂趣。台北西門店活動時間為 8 月 23 日至 8 月 25 日、 8 月 30 至 9 月 1 日；台中逢甲店活動時間為 8 月 16 日至 8 月 18 日。

▲▼ 伊藤潤二 。（圖／犀牛盾提供）

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關鍵字：犀牛盾伊藤潤二

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