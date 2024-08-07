hololive二期生湊阿庫婭無預警宣布畢業：跟公司方向分歧

記者蘇晟彥／綜合報導

hololive二期生成員湊阿庫婭（湊あくあ），同時也是200萬訂閱的人氣VTtuber，6日在直播中宣布將於28日畢業，事前無預警的消息讓不少粉絲驚訝。而在即將到來的六周年公布此消息，湊阿庫婭在直播中則表示個人與公司的經營方向有所分歧因此選擇畢業，讓不少粉絲擔憂，直播最高人數來到23萬人。

▼湊阿庫婭選擇在6周年時公布將畢業消息。



從2018年初配信的湊阿庫婭，為hololive二期生，設定為穿著海之女僕裝的虛擬女僕，在經過六年努力，訂閱人數突破200萬，在團隊中也是享有高人氣的VTuber。但在6日直播中，她以「有重大消息」宣布為由，吸引超過23萬粉絲觀看，在直播中她公佈自己將從hololive畢業，跟公司其他成員、粉絲都沒有任何關係，純粹是自己與公司接下來安排的方向有所分歧，

目前畢業直播將於 28日舉辦，但就在湊阿庫婭宣布畢業的隔天，所屬公司Cover（TYO:5253）股價直接下跌5%，成為粉絲間熱議的話題，儘管日經在7日早起屬於暴起暴落的階段，仍有不少人認為公司重要成員在短時間內就宣布畢業，僅以「個人理念與公司不相符」為由就離開，對於公司股價勢必有所影響，更認為hololive對此事的安排有點不全面，希望日後成員們的離開能夠好好交待，此外，也有人認為VTuber在疫情間已經是顛峰，現在要回到過去那樣的時光有點難，只能多多把握還繼續活躍的成員們。