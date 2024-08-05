《無職轉生 蛇足篇》台灣將發售！描述魯迪決戰後身邊人們的故事

記者楊智仁／綜合報導

由日本輕小說家理不尽な孫の手創作、插畫家シロタカ繪製插畫的超人氣輕小說《無職轉生 ~到了異世界就拿出真本事~》，自「成為小說家吧」連載後發售實體單行本，至今全球總銷量已突破1300萬冊，台灣角川將推出魯迪烏斯與身邊人們在故事最終決戰之後，人生依然繼續的精采故事合集《無職轉生～蛇足篇～》預定9月發售第一集，並同步推出收錄書籍與周邊特典的「特裝版」與「限定版」，即日起開放限期事前預購。

《無職轉生》講述無職尼特族男子因意外喪命轉生異世界，努力克服前世創傷逐漸成長「人生重來型」奇幻小說，以出色的豐富世界觀設定，與情感細膩人際關係描寫著稱，被譽為異世界轉生作品金字塔，曾改篇漫畫、廣播劇及電視動畫皆廣受好評，即使原著小說已宣告完結，話題熱度持續延燒。《無職轉生～蛇足篇～(1)》限定版收錄特典「洛琪希長掛畫、2入胸章組、限定版8P短篇小冊子」；特裝版收錄特典「透明桌繪、艾莉絲滑鼠墊、特裝版8P短篇小冊子」；雙版本皆收錄「本集小說With特別設計書衣」於兩款「珍藏書盒」。即日起開放事前預購至8月15日。

《無職轉生～蛇足篇～(1)》劇情簡介

在畢黑利爾王國的決戰最後，魯迪烏斯．格雷拉特贏得了勝利。描寫他身邊的人們在那之後的故事合集，《蛇足篇》在此開幕！本系列的第一集收錄諾倫結婚故事〈諾倫的婚禮〉，描寫露西第一次上學〈露西與爸爸〉，加上杜加與伊佐露緹的婚活故事〈阿斯拉七騎士物語〉，以及描寫基列奴返鄉特稿短篇，〈從前被稱為狂犬的女人〉共四篇。決戰之後，人生依然繼續──魯迪烏斯在這段人生中有著何種想法，完成了何種創舉……人生重來型轉生奇幻小說，激鬥之後的故事在此開幕。《無職轉生～蛇足篇～(1)》一般版、特裝版、限定版將於9月在台同步發售。