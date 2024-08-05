《我的英雄學院》完結！《航海王》最新話藏22年前感人彩蛋祝賀

記者楊智仁／綜合報導

今天動漫圈重要大事，由堀越耕平所著作連載 10 年銷量破億《我的英雄學院》正式迎來完結，伴隨著英雄們故事落下帷幕，官方釋出了完結紀念影片，眾多知名作者包含《航海王》、《咒術迴戰》也紛紛獻上祝福。

「週刊少年Jump」 36、37 合併號內眾多老師獻上祝福，《航海王》作者尾田榮一郎笑喊，「可以盡情的玩 Pokemon GO 了對吧，連載 10 年辛苦你了堀越君」、《咒術迴戰》作者芥見下下表示，「如果沒有我英，也不會有咒術的開始。恭喜完結。」不僅如此，《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》、《擅長逃跑的殿下》、《烏龍派出所》、《不死不運》、《我與機器子》作者們同樣感謝堀越耕平為大家帶來這部精采作品。

還有一項彩蛋引發社群討論，那就是《航海王》第 1122 話扉頁，抽菸的斯摩格中將，底下尾田老師附註這是「22 年愛知縣少年畫斯摩格的投稿」，而這位 22 年前少年正是堀越耕平，原來他在高中時代時曾投稿過，粉絲二創圖也被尾田榮一郎所選上。時光飛逝，過去那位少年如今同樣成為銷量破億的超人氣作者令人相當感動。