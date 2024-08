破億作《我的英雄學院》正式完結　10年熱血連載「大家都是最棒英雄」

記者楊智仁/綜合報導

由堀越耕平所著作的超人氣動漫《我的英雄學院》(僕のヒーローアカデミア)從 2014 年開始連載,加上動畫化的成功加持銷量突破 1 億。經過 10 年如今英雄們的故事也劃下舉點,《我的英雄學院》在今日 ( 8/5 ) 釋出 430 話後正式完結。

▼《我的英雄學院》完結。(圖/翻攝自@myheroacademia推特)

《我的英雄學院》動畫化相當成功,首季播出即引發熱潮,從 2016 開始幾乎每一年都有續作登場,故事以英雄為背景設定,各式不同角色、個性陸續登場,配上超燃戰鬥場面,主角能否繼承 One for all 為世界帶來和平,各項元素都讓作品受到矚目。這些年來不論是歐爾麥特誓死力戰強敵、綠谷在雄英體育祭拚盡全力感化轟、林間合宿 / 死穢八齋會死鬥、全面戰爭爆發麗日感人喊話讓綠谷找到歸屬...,這 10 年間《我英》為粉絲們帶來許多精彩的戰鬥與經典回憶。

《我的英雄學院》在「週刊少年Jump」2014 年 32 號起開始連載,至 2024 年 36/37 合併號連載結束,今日也釋出最終 430 話,描述大戰結束八年後最棒英雄的故事。《我英》最後第 42 集單行本將於今年 12 月 4 日發行,動畫目前放送至第七季,此外,劇場版《我的英雄學院 You're NEXT》目前也正在日本熱烈上映。