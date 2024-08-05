破億作《我的英雄學院》正式完結　10年熱血連載「大家都是最棒英雄」

記者楊智仁／綜合報導

由堀越耕平所著作的超人氣動漫《我的英雄學院》（僕のヒーローアカデミア）從 2014 年開始連載，加上動畫化的成功加持銷量突破 1 億。經過 10 年如今英雄們的故事也劃下舉點，《我的英雄學院》在今日 ( 8/5 ) 釋出 430 話後正式完結。

▼《我的英雄學院》完結。（圖／翻攝自@myheroacademia推特）

《我的英雄學院》動畫化相當成功，首季播出即引發熱潮，從 2016 開始幾乎每一年都有續作登場，故事以英雄為背景設定，各式不同角色、個性陸續登場，配上超燃戰鬥場面，主角能否繼承 One for all 為世界帶來和平，各項元素都讓作品受到矚目。這些年來不論是歐爾麥特誓死力戰強敵、綠谷在雄英體育祭拚盡全力感化轟、林間合宿 / 死穢八齋會死鬥、全面戰爭爆發麗日感人喊話讓綠谷找到歸屬...，這 10 年間《我英》為粉絲們帶來許多精彩的戰鬥與經典回憶。

《我的英雄學院》在「週刊少年Jump」2014 年 32 號起開始連載，至 2024 年 36/37 合併號連載結束，今日也釋出最終 430 話，描述大戰結束八年後最棒英雄的故事。《我英》最後第 42 集單行本將於今年 12 月 4 日發行，動畫目前放送至第七季，此外，劇場版《我的英雄學院 You're NEXT》目前也正在日本熱烈上映。