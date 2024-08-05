ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

破億作《我的英雄學院》正式完結　10年熱血連載「大家都是最棒英雄」

記者楊智仁／綜合報導

由堀越耕平所著作的超人氣動漫《我的英雄學院》（僕のヒーローアカデミア）從 2014 年開始連載，加上動畫化的成功加持銷量突破 1 億。經過 10 年如今英雄們的故事也劃下舉點，《我的英雄學院》在今日 ( 8/5 ) 釋出 430 話後正式完結。

▼《我的英雄學院》完結。（圖／翻攝自@myheroacademia推特）

 ▲▼ 我英。（圖／翻攝自@myheroacademia）

《我的英雄學院》動畫化相當成功，首季播出即引發熱潮，從 2016 開始幾乎每一年都有續作登場，故事以英雄為背景設定，各式不同角色、個性陸續登場，配上超燃戰鬥場面，主角能否繼承 One for all 為世界帶來和平，各項元素都讓作品受到矚目。這些年來不論是歐爾麥特誓死力戰強敵、綠谷在雄英體育祭拚盡全力感化轟、林間合宿 / 死穢八齋會死鬥、全面戰爭爆發麗日感人喊話讓綠谷找到歸屬...，這 10 年間《我英》為粉絲們帶來許多精彩的戰鬥與經典回憶。

《我的英雄學院》在「週刊少年Jump」2014 年 32 號起開始連載，至 2024 年 36/37 合併號連載結束，今日也釋出最終 430 話，描述大戰結束八年後最棒英雄的故事。《我英》最後第 42 集單行本將於今年 12 月 4 日發行，動畫目前放送至第七季，此外，劇場版《我的英雄學院 You're NEXT》目前也正在日本熱烈上映。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字：我的英雄學院

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

日本外攜式收納推車 多元收納 買1送1 三秒快速曡收

推薦閱讀

《無職轉生 蛇足篇》台灣將發售！描述魯迪決戰後身邊人們的故事

《我的英雄學院》完結！《航海王》最新話藏22年前感人彩蛋祝賀

專訪╱中華網龍製作人暢談「大娛樂家」 Gamer就是要無止盡追求更棒遊戲體驗！

破億作《我的英雄學院》正式完結　10年熱血連載「大家都是最棒英雄」

動漫迷Noah Lyles世界最速男！奧運100公尺摘金比「龜派氣功」

《鬼滅之刃》一番賞！禰豆子擁抱炭治郎、炎柱無限列車感人登場

《孤獨搖滾》限定快閃店台中開幕！小孤獨簽名運動外套超搶手

《葬送的芙莉蓮》餐廳西門登場！絕美魔法場景秒融入　寶箱怪也參戰

中國Coser化身《火影》佐助遭大叔追打　怒喊：裝甚麼日本人

《七龍珠》迷！奧運法擊劍團奪牌　上台比「龜派氣功」粉絲感動

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《葬送的芙莉蓮》餐廳西門登場

動漫迷Noah Lyles成世界最速男

破億作《我的英雄學院》完結

《航海王》最新話藏彩蛋祝賀《我英》完結

《鬼滅之刃》一番賞感人登場

米哈遊「癱瘓漫博」引民怨

中國Coser化身《火影》佐助遭大叔追打

《新世界狂歡》大炎上

《我的英雄學院》8／5確定完結

《無職轉生 蛇足篇》台灣將發售

最新新聞

《無職轉生 蛇足篇》台灣將發售

《航海王》最新話藏彩蛋祝賀《我英》完結

專訪╱中華網龍製作人談大娛樂家

破億作《我的英雄學院》完結

動漫迷Noah Lyles成世界最速男

《鬼滅之刃》一番賞感人登場

《孤獨搖滾》限定快閃店台中開幕

《葬送的芙莉蓮》餐廳西門登場

中國Coser化身《火影》佐助遭大叔追打

奧運法擊劍團奪牌上台比「龜派氣功」

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366