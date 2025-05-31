只剩一天快去！TAMASHII EXHIBITION 2025快閃華山　系列粉絲必朝聖

記者蘇晟彥／台北報導

台灣萬代南夢宮收藏玩具事業部 5 月 30 日至 6 月 1 日在華山 1914、台北地下街舉辦「TAMASHII EXHIBITION 2025 IN TAIPEI ～TAMASHII NEXT～」，展出一系列TAMASHII NATIONS 知名IP品牌商品，從入場的「LUFFY’s」巨大人形立像到鋼彈、航海王展區等等，絕對能讓所有玩具迷找到自己的命定寶物！

▼「TAMASHII EXHIBITION 2025 IN TAIPEI ～TAMASHII NEXT～」展出一系列TAMASHII NATIONS品牌商品；《我的英雄學院》綠谷出久。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼《航海王》艾斯。



▼《航海王》魯夫。



本次展出內容集結日本萬代SPIRITS收藏玩具事業部TAMASHII NATIONS旗下眾多品牌商品，包含《航海王》、《七龍珠》、《機動戰士鋼彈》、《超人力霸王》、《獵人》、《膽大黨》等多部人氣作品將於展區亮相，邀請擁有熱血收藏魂的粉絲們把握假期前往朝聖。

《七龍珠》、《哥吉拉》展出歷年最多作品 全新系列《機動戰士鋼彈GQuuuuuuX》首度曝光

「TAMASHII EXHIBITION 2025 IN TAIPEI」今年特別規劃人氣JUMP作品《航海王》系列展區，將特別展出以未來島蛋頭篇造型登場的「S.H.Figuarts 蒙其・D・魯夫 -五檔未来島蛋頭篇-」、「S.H.Figuarts 多尼多尼·喬巴 -未来島蛋頭篇-」，讓經典角色以全新造型帥氣登場。此外，《七龍珠》、《哥吉拉》系列也將展出歷年最多模型作品，讓粉絲們一睹為快。

除此之外，《鋼彈》系列展區也將首度曝光全新系列《機動戰士鋼彈GQuuuuuuX》中的「METAL ROBOT魂 紅色鋼彈」以及「METAL ROBOT魂 白色鋼彈」，最新特攝系列作品第一戰隊「S.H.Figuarts 紅狼者」、「S.H.Figuarts 超人力霸王奧米加」試作品也將同步展出，讓粉絲們大飽眼福。

▼鋼彈＆超合金魂系列展區。







高人氣話題作品《膽大黨》、《鬼滅之刃》來襲

會場內也包含眾多超高人氣的作品展示區，包含話題不斷的《膽大黨》、《怪獸8號》，擁有廣大粉絲群的《我的英雄學院》、《鬼滅之刃》，以及經典不敗的《獵人》和《JoJo的奇妙冒險》等，不論是初次接觸的新粉絲，還是一路追隨的忠實鐵粉，都能在現場找到令自己心動不已的角色與場景，深入感受作品的魅力。

▼《膽大黨》厄卡倫。



▼《膽大黨》綾瀨桃。



▼《鬼滅之刃》竈門炭治郎。



▼怪獸八號。



此外，在這次展區入口就有以《航海王》原作漫畫、動畫和角色服裝為靈感的盲盒品牌《LUFFY’s》，現場也將展出活動限定的LUFFY’s的巨大立像，歡迎粉絲前往拍照打卡。而第二會場則特別展示最新試作品「METAL BUILD 神鋼彈＆神鋼彈貳」，完美展現TAMASHII NATIONS專業的模型製作技術，為粉絲們帶來今年夏天最豐富的模型盛會。

由於商品眾多，真的有超多超精緻的展品等待大家欣賞，這次就帶給大家一系列圖集，有些事已經上市，有些則還是在是作品中，但還是希望粉絲到現場看看（ 雖然只剩一天 ），最後就挑出幾張記者私心喜歡的系列吧！

▼《LUFFY’s》盲盒商品。

▼《我的英雄學院》爆豪。



▼超合金紅豆冰棒機器人。