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《七龍珠》迷！奧運法擊劍團奪牌　上台比「龜派氣功」粉絲感動

記者楊智仁／綜合報導

巴黎奧運正在如火如荼進行當中，本屆盛會不少好手都是日本動漫的粉絲，日前法國 4 名擊劍男選手在男子團體軍刀擊劍比賽取得銅牌，當四人站上頒獎台時，突然擺出知名作品《七龍珠》的「龜派氣功」動作慶祝，成為不少人討論話題。

▼選手們上台比出「龜派氣功」。（圖／翻攝自@gaak_fr推特）▲▼法國。（圖／翻攝自推特）

日本 ACG 產業風靡全球，近幾屆奧運都有選手展現對於動漫的喜愛，像今年巴西排隊選手 Darlan Souza 就在巴黎奧運對陣意大利時，發球前做出了《火影忍者》結印手勢。日前，法國地主擊劍選手 Bolade Apithy、Sebastien Patrice、Maxime Pianfetti、Jean-Philippe Patrice 在銅牌戰勝出後，只見四人雙手放在腰際擺出續力動作，接著用力釋放，仔細一看這正是人氣作品《七龍珠》的絕招「龜派氣功」手勢。

該動作在歐美社群上也引起討論，選手們用自己的方式表達對於動漫作品的熱衷，更有網友放上對比圖並表示，「卡美哈梅哈」、「看哭了，相信鳥山明老師一定很開心自己的作品可以影響這麼多優秀的人」、「全世界最棒的作品。」

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關鍵字：七龍珠奧運

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