日本奧運男排擊敗阿根廷奪勝！現場播《排球少年》主題曲超熱血

記者楊智仁／綜合報導

巴黎奧運男子排球項目，日本隊世界排名第二實力強勁且擁有相當高的人氣。儘管首戰爆冷五局大戰不敵德國，不過日本隊在與阿根廷比賽當中重整旗鼓，擊敗世界第 8 的強敵進帳本屆首勝，賽後現場也響起《排球少年》主題曲相當熱血。

被稱為真人版《排球少年》的日本隊近年國際賽戰績輝煌，不僅世界男子排球聯賽（VNL）奪得銀牌，更是這次唯一獲得男排資格的亞洲國家、高居第二種子，希望爭取繼 1972 年慕尼黑奧運後的首金。日本隊此屆和德國、美國、阿根廷同為 C 組，雖然首戰吞敗，不過面對上東京奧運銅牌得主阿根廷日本隊將士用命，西田有志 5 記 Ace 帶頭衝鋒拿下全隊最高 21 分，接著在高橋藍 14 分、隊長石川祐希挹注 11 分帶動下，最終日本隊有驚無險擊敗阿根廷奪取奧運首勝。

拿下勝利後，現場響起《排球少年》主題曲「FLY HIGH !!」讓現場氣氛衝到最高點，畢竟許多喜歡排球的粉絲們都有看過《排球少年》這部高人氣作品，甚至連德國選手都帶上「月島螢」小娃娃做為幸運物，巴西選手也把稻荷崎高校加油團的應援標語「思い出なんかいらん（無須追憶昨日）」刺在手臂上，足見各國對於《排球少年》熱愛。而日本隊即將在小組賽出戰美國隊來爭奪晉級門票。