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中國Coser化身《火影》佐助遭大叔追打　怒喊：裝甚麼日本人

記者楊智仁／綜合報導

中國所舉辦日本文化相關活動，近年不時會出現被檢舉的事件，先前更傳出中國 Coser 遭到攻擊情況，有名男子化身為《火影忍者》中宇智波佐助，沒想到竟遭到陌生大叔手持棍棒攻擊，甚至還大聲咆嘯，影片上傳至網路後引發熱議。

▼Coser伴佐助遭打。（圖／翻攝自@whyyoutouzhele推特、ジャンプチャンネル）▲▼佐助。（圖／翻攝自推特）

2022 年開始中國動漫展不時出現被檢舉新聞，舉例來說：日本「夏日祭」遭檢舉導致活動取消、南京 SECON 動漫次元嘉年華因為公安現場檢查「禁播日文歌，禁穿和服」、Coser 扮成《原神》中的七七結果在地鐵被安檢人員攔下來...。不僅如此，中國所修訂草案要求民眾不得在公共場合穿著「有損中華民族精神、傷害中華民族感情」服飾，更遭受到許多質疑。

先前黑龍江哈爾濱兩名 Coser 在搭地鐵扮裝成《火影忍者》中宇智波帶土和宇智波佐助，沒想到竟被當地一名大叔拿著棍棒追打，根據微博分享消息，該名大叔似乎是喝醉了，甚至還大喊「中國人裝甚麼日本人」，儘管事後兩名 Coser 馬上報警，但警方趕到時打人的男子已經離開，而警方似乎還要求兩人撤案，誇張行徑讓不少網友相當傻眼。

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關鍵字：火影忍者動漫cosplay中國

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