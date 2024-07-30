《英雄聯盟》戰隊遭爆欠薪、房租未繳　統神暖心送溫暖：找我談

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《英雄聯盟》戰隊遭爆欠薪、房租未繳　統神暖心送溫暖

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》PCS夏季賽將進入尾聲，官方確定將於8月31日、9月1日在和平籃球館舉辦線下冠軍賽，但近日WP（West Point Esports）戰隊遭到選手爆料，老闆欠薪、拖欠房租，現在要被房東趕上。而同在PCS賽區的難兄難弟隊HPS老闆統神知聞此事直說，「我們訓練室可以便宜租你們，還可以短租」，讓不少網友感動直喊，「真的是暖暖豬。」

▼統神向WP老闆喊話，可以半價租給他們訓練室。

▲▼

《英雄聯盟》PCS賽區夏季賽例行賽結束，今年僅有HPS黯然離場，在夏季賽季後賽第一階段中，由各賽區的隊伍，包含CFO、FAK、DFM、GZ、 JT、TB、SG及WP8隻隊伍參加，最終勝利的三隻隊伍將進入第二階段，進行下一輪賽事。

但就在開打前夕，WP選手Lilv（小V）就爆料WP老闆欠薪、房租沒繳，由選手自己代墊費用，甚至連瓦斯費、網路費等等都沒有繳交，直言「要被房東趕走了」，而此事曝光後，不少人也湧入PCS粉專詢問官方是否有介入處理，而統神在開實況時，也被粉絲問到此事，他則強調，「我們難兄難弟，可以半價將訓練室租給WP，3萬就好，而且地點絕佳在大安區、大安森林公園附近，還不是老屋！」

對此，近年不少戰隊都因為經費問題解散，在明年合併賽區後，官方也強調盼望戰隊增加社群影響力，會透過電子商品（造型等）來補助戰隊進行，盼能整合亞太賽區，製造更精彩的賽事。
 

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關鍵字：英雄聯盟PCS戰隊經費問題訓練室

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