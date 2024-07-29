米哈遊「癱瘓漫博」引民怨　擠沙丁魚十分鐘動不了怒喊：去辦專場

記者蘇晟彥／台北報導

2024漫畫博覽會儘管受到凱米颱風騷擾，仍創下65萬人次進場人數。對此，米哈遊（Hoyoverse）以五大熱門遊戲佔領整個會場中間，癱瘓整個漫博交通路線，讓這屆出現許多民怨，不少人抱怨沒辦法好好逛展，紛紛砲轟「可以自己去辦專場嗎？」再次引起爭議。

▼米哈遊展覽幾乎沒有管制，影響不少人逛展心情引起熱議。（圖／記者蘇晟彥攝）



本次米哈遊率領旗下《原神》、《崩壞：星穹鐵道》、《絕區零》、《崩壞3rd》、《未定事件簿》五款超人氣作品參戰漫博，攤位設置在整個展場正中心，想要顯現超人氣姿態不言而喻。但在活動開始後，米哈遊果然魅力奏效，吸引超過玩家朝聖，但沒有料到的事，玩家的熱情卻造成其他想要逛展的玩家困擾。

在漫博期間，在PTT C_CHAT等論壇，就有不少關於「米哈遊可以自己去辦專場」的討論，主要就是因為這次玩家太熱情，將整個漫博的交通完全癱瘓，只要要逛周遭其他攤位幾乎就是走不同，以記者自己經驗，想要繞過去除了施展硬擠大法外，要乖乖順著人潮就排上十分鐘，展場內空氣已經不流通，夏日又炎熱，讓不少參展民眾大喊吃不消。

對此，不少玩家紛紛認為，「米哈遊這麼有人氣可以去辦專場嗎？」、「重點是工作人員也不管制交通，直接放任玩家攤位動線」、「真的是米又贏，但其他人觀感真的不好」；但也有人緩頰說，「來漫博就是要擴展其他客群啊？人多又不是他們問題」、「沒辦法就高人氣，大家都想要搶周邊。」