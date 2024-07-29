漫博四天共65萬人進場破紀錄！人潮爆滿廠商業績成長20%

記者楊智仁／綜合報導

【第 23 屆漫畫博覽會】開幕首日遇到凱米颱風，本來以為會影響到這次漫博的總進場人數。不過颱風完全澆不熄動漫迷熱情，四天展期人潮與過往相比幾乎每天都刷新紀錄。最終漫博總進場人數為 65 萬人創下歷史新高。

【第 23 屆漫畫博覽會】7 月 25 日停辦一天後，從 26 日正式展出開始就有 18 萬人進場寫下歷史新高，來到周末兩天合計 37 萬人塞爆世貿，其中又以米哈遊攤位最為熱門，眾多玩家朝聖加上米哈遊位在中心導致交通根本無法動彈。29 日漫博最後一天也有 10 萬人進場，四天展期總計 65 萬人再度破紀錄，150 家廠商超過 1200 個攤位預估創造 3 億商機。

《ETtoday 遊戲雲》也特別詢問這次漫博廠商，每年都人氣滿滿的木棉花，「葬送的芙莉蓮 ( 兩款福袋 )、轉生史萊姆、86不存在的戰區」完售，買氣較去年相比成長接近 20%；台灣角川限定版本書籍同樣超速完售，乘著夏季新番熱潮「不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學、義妹同學」特裝 & 限定版本兩天就售罄，會場消費加碼舉辦「25 周年紀念一番賞抽獎活動」，近 6000 份好禮也在三日內全數贈完，業績較上屆相比成長 18%。