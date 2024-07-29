ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

漫博四天共65萬人進場破紀錄！人潮爆滿廠商業績成長20%

記者楊智仁／綜合報導

【第 23 屆漫畫博覽會】開幕首日遇到凱米颱風，本來以為會影響到這次漫博的總進場人數。不過颱風完全澆不熄動漫迷熱情，四天展期人潮與過往相比幾乎每天都刷新紀錄。最終漫博總進場人數為 65 萬人創下歷史新高。

▲▼漫博人潮。（圖／記者楊智仁攝）

【第 23 屆漫畫博覽會】7 月 25 日停辦一天後，從 26 日正式展出開始就有 18 萬人進場寫下歷史新高，來到周末兩天合計 37 萬人塞爆世貿，其中又以米哈遊攤位最為熱門，眾多玩家朝聖加上米哈遊位在中心導致交通根本無法動彈。29 日漫博最後一天也有 10 萬人進場，四天展期總計 65 萬人再度破紀錄，150 家廠商超過 1200 個攤位預估創造 3 億商機。

▲▼漫博。（圖／記者楊智仁攝）

《ETtoday 遊戲雲》也特別詢問這次漫博廠商，每年都人氣滿滿的木棉花，「葬送的芙莉蓮 ( 兩款福袋 )、轉生史萊姆、86不存在的戰區」完售，買氣較去年相比成長接近 20%；台灣角川限定版本書籍同樣超速完售，乘著夏季新番熱潮「不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學、義妹同學」特裝 & 限定版本兩天就售罄，會場消費加碼舉辦「25 周年紀念一番賞抽獎活動」，近 6000 份好禮也在三日內全數贈完，業績較上屆相比成長 18%。

▲▼角川、木棉花。（圖／翻攝自FB）▲▼角川、木棉花。（圖／翻攝自FB）

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字：漫博

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

推薦閱讀

漫博四天共65萬人進場破紀錄！人潮爆滿廠商業績成長20%

米哈遊「癱瘓漫博」引民怨　擠沙丁魚十分鐘動不了怒喊：去辦專場

《波拉西亞戰記》6 KOL率成員佔領漫博攤位搶寶　狂讚「旅團系統」：玩起來才像一家人

四角命運交錯戀愛喜劇　《杜鵑婚約》宣布第二季製作確定

原創《現代誤譯》聲優浪川大輔訪台　最愛名言「藝術就是爆炸」

周興哲神曲登《太鼓達人》世界賽！沒人完美通關日本爆紅玩家朝聖

《神劍闖江湖》劍心聲優齊藤壯馬來台　遇男粉開心喊：好少見

《無職轉生》聲優見面會漫博登場　魯迪希露菲夫婦同台放閃

寶可夢Ga-Olé Station TAIPEI東森廣場開幕！盼成消費者最佳休閒場所

無懼颱風攪局！漫博進場人數破紀錄　兩天37萬人塞爆世貿

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《波拉西亞戰記》6KOL率成員搶寶

漫博四天共65萬人進場破紀錄

米哈遊「癱瘓漫博」引民怨

《86 不存在的戰區》作家訪台

周興哲神曲登《太鼓達人》世界賽

G奶女星爆紅！　網挖舊照驚：整形？

《航海王 時光旅詩》豪華版推出

《寶可夢GO》道館守門員剋星整理

「咒術、我推、排球少年」16強檔集結

米哈遊粉絲「佔領中心」塞爆整場

最新新聞

漫博四天共65萬人進場破紀錄

米哈遊「癱瘓漫博」引民怨

《波拉西亞戰記》6KOL率成員搶寶

《杜鵑婚約》第二季製作確定

《現代誤譯》聲優浪川大輔訪台

周興哲神曲登《太鼓達人》世界賽

《神劍闖江湖》劍心聲優齊藤壯馬來台

《無職轉生》聲優見面會登場

寶可夢Ga-Olé Station TAIPEI東森廣場開幕

漫博人數破紀錄：兩天37萬人

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366