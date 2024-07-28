無懼颱風攪局！漫博進場人數破紀錄　兩天37萬人塞爆世貿

記者楊智仁／綜合報導

備受期待的暑假盛會【第 23 屆漫畫博覽會】原本預訂 7 月 25 日於台北世貿一館登場，卻因為受到凱米颱風影響停辦一天。不過風雨似乎澆不熄動漫迷熱情，這兩天進場人數竟然來到 37 萬人創下漫博歷史新高。

▼漫博人潮破紀錄。（圖／記者楊智仁攝）

【第 23 屆漫畫博覽會】與【台灣國際電玩電競產業展】、【台北國際電影玩具暨玩具創作大展】同步於台北世貿一館盛大舉行，產業匯聚連袂出擊約 150 家廠商超過 1200 個攤位重裝登場，官方預期參觀人潮能破 64 萬，上看 3 億商機，再次呈現動漫亮眼實力，這次也有許多日本知名聲優、作者、偶像、製作人來到漫博與動漫迷們一起共襄盛舉。

漫博開幕日受到颱風影響而取消，7 月 26 日周五雖然外頭還下著雨粉絲仍早早就來夜排，超長人龍圍著世貿兩圈看不到盡頭，由於人數實在太多官方開放提早進場希望能緩解人潮，漫博正式開展首日就有 18 萬人進場寫下歷史新高，其中又以米哈遊攤位最為熱門，眾多玩家朝聖加上米哈遊位在中心導致交通根本無法動彈。周六 ( 27 日 ) 又有 19 萬人進場，兩天合計 37 萬人繼續為這場暑假動漫盛事寫下人潮新紀錄。