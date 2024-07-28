ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

無懼颱風攪局！漫博進場人數破紀錄　兩天37萬人塞爆世貿

記者楊智仁／綜合報導

備受期待的暑假盛會【第 23 屆漫畫博覽會】原本預訂 7 月 25 日於台北世貿一館登場，卻因為受到凱米颱風影響停辦一天。不過風雨似乎澆不熄動漫迷熱情，這兩天進場人數竟然來到 37 萬人創下漫博歷史新高。

▼漫博人潮破紀錄。（圖／記者楊智仁攝）▲▼漫博人潮。（圖／記者楊智仁攝）

【第 23 屆漫畫博覽會】與【台灣國際電玩電競產業展】、【台北國際電影玩具暨玩具創作大展】同步於台北世貿一館盛大舉行，產業匯聚連袂出擊約 150 家廠商超過 1200 個攤位重裝登場，官方預期參觀人潮能破 64 萬，上看 3 億商機，再次呈現動漫亮眼實力，這次也有許多日本知名聲優、作者、偶像、製作人來到漫博與動漫迷們一起共襄盛舉。

▲▼漫博。（圖／記者楊智仁攝）

漫博開幕日受到颱風影響而取消，7 月 26 日周五雖然外頭還下著雨粉絲仍早早就來夜排，超長人龍圍著世貿兩圈看不到盡頭，由於人數實在太多官方開放提早進場希望能緩解人潮，漫博正式開展首日就有 18 萬人進場寫下歷史新高，其中又以米哈遊攤位最為熱門，眾多玩家朝聖加上米哈遊位在中心導致交通根本無法動彈。周六 ( 27 日 ) 又有 19 萬人進場，兩天合計 37 萬人繼續為這場暑假動漫盛事寫下人潮新紀錄。

▲▼漫博。（圖／記者楊智仁攝）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字：漫畫博覽會台北世貿暑假人潮漫博

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

寶可夢Ga-Olé Station TAIPEI東森廣場開幕！盼成消費者最佳休閒場所

無懼颱風攪局！漫博進場人數破紀錄　兩天37萬人塞爆世貿

大賞作《86 不存在的戰區》作家訪台！曝劇情走向逼哭編輯3次

《戰車世界》參戰戰遊網金屬節　羅伯殭屍、機車頭樂團造型推出

HTC《VDay誕生日》漫博初體驗　厄倫蒂兒、涅默在你眼前直接開跳

《航海王 時光旅詩》豪華版推出！指令式戰鬥系統展現草帽一行人特色

漫博粉絲衝刺進場搶限定精品　熱門動漫廠商聚人潮塞爆無法動彈

漫博2樓俯瞰圖曝光！米哈遊粉絲「佔領中心」塞爆整場交通全癱瘓

漫博開幕粉絲冒雨夜排搶福袋　萬人擠爆世貿繞一圈

限制級《進擊的巨人》3D擬真電影！巨人壓迫感、血肉紋理超乎真實

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《86 不存在的戰區》作家訪台

米哈遊粉絲「佔領中心」塞爆整場

漫博人數破紀錄：兩天37萬人

寶可夢Ga-Olé Station TAIPEI東森廣場開幕

《航海王 時光旅詩》豪華版推出

《戰車世界》參戰戰遊網金屬節

「咒術、我推、排球少年」16強檔集結

漫博開幕萬人擠爆世貿繞一圈

《航海王》五檔魯夫手機支架

《寶可夢GO》道館守門員剋星整理

最新新聞

寶可夢Ga-Olé Station TAIPEI東森廣場開幕

漫博人數破紀錄：兩天37萬人

《86 不存在的戰區》作家訪台

《戰車世界》參戰戰遊網金屬節

HTC《VDay誕生日》漫博初體驗

《航海王 時光旅詩》豪華版推出

漫博粉絲衝刺進場搶限定精品

米哈遊粉絲「佔領中心」塞爆整場

漫博開幕萬人擠爆世貿繞一圈

限制級《進擊的巨人》3D電影

熱門快報

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366