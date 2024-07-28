《無職轉生》聲優見面會漫博登場　魯迪希露菲夫婦同台放閃

記者楊智仁／綜合報導

今年4月播出《無職轉生 ～到了異世界就拿出真本事～》動畫第二季後半，眾多忠實粉絲們經歷漫長等待終於再次迎接新一季，木棉花更加特別邀請飾演「魯迪烏斯．格雷拉特」內山夕實與飾演「希露菲葉特」茅野愛衣兩位知名聲優來到台北漫畫博覽會舉辦聲優見面會。兩位人氣聲優首度海外同台，分享許多配音演出《無職轉生》的幕後趣事和心得，全場大玩猜拳遊戲，親切互動讓氣氛相當熱烈。

▼《無職轉生》聲優見面會。（圖／木棉花提供）

《無職轉生》從2012年起開啟輕小說連載、2014年改編成漫畫、2021年動畫化，多年來深受廣大粉絲群眾喜愛。兩位聲優這次前來參與台北漫博，首先談到來到台灣的感想，內山夕實表示，「這是第一次來台灣，之前就很常從朋友那邊聽說台灣有很多好吃的，朋友們一知道我要來都表示很羨慕。」茅野愛衣則說，「之前就來過幾次台灣，後來因為疫情很久沒來，現在有機會可以來跟大家見面非常開心。」

另外兩位聲優也暢談參與《無職轉生》配音工作的心得。內山夕實分享詮釋魯迪從小孩到青年成長過程，「可以從嬰兒開始演繹整個人生，在其他作品是很少體驗到的，現在已經感覺不像在演戲，反正是跟著魯迪一起成長，體驗一個人的一生。」茅野愛衣則談到演繹希露菲兩種身份獨特之處，「一開始是以菲茲學長的身分出現在魯迪面前，但又希望魯迪可以認出她來，因此在聲音的演繹上特別表現出假裝男聲的女性聲音。」

此外，兩位聲優也分享台灣美食體驗，到台灣以後，工作人員就帶她們去吃了鴛鴦火鍋，還挑戰鴨血覺得非常好吃，預計晚上要去夜市，也十分期待可以吃很多好吃的，還請現場粉絲推薦小吃，但當提到臭豆腐時，內山小姐露出害怕表情，茅野小姐則說他之前吃過很好吃，內山小姐也打趣的說那臭豆腐給茅野小姐吃，她則負責腳底按摩就好了。

活動高潮是特別加碼的簽名禮物抽獎，兩位聲優與全場觀眾進行了趣味十足的剪刀石頭布遊戲。兩名幸運粉絲獲得了由內山夕實和茅野愛衣親筆簽名的珍貴禮物，讓全場羨慕不已。另外活動前的媒體聯訪，茅野愛衣也分享他在第二季遇到魯迪時很驚訝他的成長，不管是聲音還是表情，還聽說內山夕實為了演出長大的魯迪，還會半夜三點去KTV大吼的唱歌和喝酒，為了演好成年魯迪的聲音下足了功夫。