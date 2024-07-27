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《戰車世界》參戰戰遊網金屬節　羅伯殭屍、機車頭樂團造型推出

記者蘇晟彥／綜合報導

戰遊網（Wargaming.net） 26 日正式宣布一年一度「戰遊網金屬節」將於7月30日至8月20日搖滾登場，旗下《戰車世界家用主機版》（World of Tanks Modern Armor）攜手音樂巨頭羅伯殭屍（Rob Zombie）和重金屬搖滾樂團「機車頭樂團」（Motörhead）推出主題戰車、指揮官和造型迷彩。

戰遊網提羹▲▼ 。（圖／）

搖滾大魔頭羅伯殭屍加入了今年「戰遊網金屬節」陣容。除了羅伯殭屍本人將化身為 3D 指揮官，還會有一系列羅布殭屍為主題的遊戲內容，包括一輛全新戰車和 M53/M55 迷彩，靈感來自於羅伯殭屍最著名的兩首歌曲：「Dragula」和「Superbeast」。

另一方面，「機車頭樂團」粉絲的玩家不僅可獲得受「Ace of Spades」此曲所啟發的全新戰車、紀念「Bomber」此曲所設計的FV107 Scimitar 戰車迷彩，還加上「機車頭樂團」成員的 2D 指揮官和兩位配備完整音效 3D 指揮官：Lemmy 和 「機車頭樂團」吉祥物 Warpig。

「機車頭樂團」表示：「現代科技使我們能夠將Lemmy完全融入遊戲中，而我們認為這很恰當，考量到《戰車世界家用主機版》便是他生前熱衷的遊戲類型，這感覺很合適。」

《戰車世界家用主機版》音效總監Brendan Blewett表示：「在研發Warpig 和 Lemmy 的聲音時，「機車頭樂團」提供了技術指導。對於 Lemmy的聲音來說，使用類似Lenny的聲音作為音效顯然會不到位，因此我們決定與樂團合作，根據 Lemmy 未公開的私人檔案中的原始聲音樣本（包括採訪和原始聲音）來創建一個 Lemmy 聲音的AI模擬。」

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