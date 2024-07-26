HTC《VDay誕生日》漫博初體驗　厄倫蒂兒、涅默在你眼前直接開跳

記者蘇晟彥／台北報導

HTC VIVE ORIGINALS娛樂平台BEATDAY 26日首次參戰漫畫博覽會，將自家引以為傲的VR技術整套搬到會場，以《VDay誕生日》推出VR雙體驗：「露恰露恰V2V見面會」與「《鏡花水月》單曲VR版」盛大開展。在這次也邀請媒體搶先體驗約4分鐘的VR版演唱會，沉浸感十足，只要克服恐懼會是一次非常新奇的體驗。

▼HTC VIVE ORIGINALS 邀請媒體現場體驗《鏡花水月》單曲VR版。



在這次體驗的「《鏡花水月》單曲VR版」，由VTuber厄倫蒂兒與涅默所演譯，這次場地是 28號要舉辦的「露恰露恰V2V見面會」空間，以VIVE XR Elite進行遊玩體驗，時間約為四分鐘。在整個體驗的過程由於漫博的不可抗拒因素（環境稍微小一點、背景聲音太雜亂），首先是除了兩位VTuber就真的在眼前表演外，手部終於不用握著把手，可以直接隨著節奏搖擺，只要使出「布」就可以有類似應援棒的效果，但可能是因為第一次體驗這樣的設施，再加上場地限制，會有一點不敢跨出腳去探索，但整體的感受真的滿不錯，如果放得開的或許還能現場打Call，建議有來到漫博的朋友可以親自來體驗一番。

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HTC VIVE ORIGINALS 2024台北漫畫博覽會《VDay誕生日》

展出時間：113年7月26日(五) 至7月28日(日) 上午10時 至 下午19時；7月29日上午10時 至 下午18時

展出地點：台北世貿一館 (台北市信義區信義路五段5號)

購票方式： HTC活動攤位現場購票

露恰露恰V2V見面會期許與粉絲留下專屬回憶

HTC VIVE ORIGINALS「露恰露恰V2V見面會」展位真實還原露恰露恰3D場景水下世界，讓粉絲宛如置身海底，與台灣瀕臨絕種的歐亞水獺(露恰的身份背景)露恰露恰互動，享受從裡到外的沉浸體驗。即將於28日首次舉辦VR 1對1見面會的露恰露恰說：「以前和粉絲都只能用平面螢幕對話，這次還特別設計了與粉絲擊掌有特殊效果互動，我已經想好很多即時遊戲與聊天內容，迫不及待與大家見面。」

▼現場有提供4組裝置讓玩家體驗。（圖／HTC VIVE ORIGINALS提供）



厄倫蒂兒與涅默體驗VR單曲版 形容：「超驚艷，每個笑容動作都非常細膩！」

VTuber厄倫蒂兒與涅默表示，戴上VR觀賞演唱會的感受與之前看PC版大不相同。厄倫蒂兒逗趣表示：「進入VR相當感動，可以直接走在舞台裡，看到我們的笑容、甩動細節，還有偷偷蹲下來檢查一下裙底，走到角落看到場景陳設，連紙門上的歌詞都看得很清楚，這是在之前電腦版感受不到的，可以更細膩的看到每個用心製作的心血！」涅默表示：「戴上VR之後特別沉浸，雖然走動起來有點害怕，但又想在這個場景中四處看看每個角落，演出時舞台轉起來非常生動，連燈光剪影都被設計得很精緻，非常喜歡！」兩位VTuber更呼籲大家要把握台北漫畫博覽會的展出機會，感受「最搖滾區」的VR單曲演唱會演出。

VIVE ORIGINALS結合VTuber於VR推出見面會、演唱會正式開啟新紀元

VIVE ORIGINALS娛樂平台BEATDAY以《VDay誕生日》結合VTuber於VR推出見面會與VR演唱會，正式開啟VTuber新紀元。VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示：「HTC以技術與人文相結合，釋放人們無限的想像力， VTuber在VR世界演出，還可以手部觸碰互動，讓每位粉絲都能盡情地與心愛的VTuber創造專屬回憶，未來我們期待與更多VTuber展開合作，希望能吸引更多人進入這個虛擬新世界。」

因應颱風影響，購買7/25鏡花水月單曲版VR觀影票券者，可持票券於2024漫博其餘開展日中於HTC攤位服務時間任一時段進行體驗；露恰露恰V2V見面會將延至7/28(日)舉辦。

HTC VIVE ORIGINALS《VDay誕生日》，凡於7 月 26 日至 29 日漫博會期間至HTC活動攤位現場加入BEATDAY LINE@，成為新會員可獲得VDay限定款L夾一個，限量500個。



