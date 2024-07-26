ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

HTC《VDay誕生日》漫博初體驗　厄倫蒂兒、涅默在你眼前直接開跳

記者蘇晟彥／台北報導

HTC VIVE ORIGINALS娛樂平台BEATDAY 26日首次參戰漫畫博覽會，將自家引以為傲的VR技術整套搬到會場，以《VDay誕生日》推出VR雙體驗：「露恰露恰V2V見面會」與「《鏡花水月》單曲VR版」盛大開展。在這次也邀請媒體搶先體驗約4分鐘的VR版演唱會，沉浸感十足，只要克服恐懼會是一次非常新奇的體驗。

▼HTC VIVE ORIGINALS 邀請媒體現場體驗《鏡花水月》單曲VR版。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在這次體驗的「《鏡花水月》單曲VR版」，由VTuber厄倫蒂兒與涅默所演譯，這次場地是 28號要舉辦的「露恰露恰V2V見面會」空間，以VIVE XR Elite進行遊玩體驗，時間約為四分鐘。在整個體驗的過程由於漫博的不可抗拒因素（環境稍微小一點、背景聲音太雜亂），首先是除了兩位VTuber就真的在眼前表演外，手部終於不用握著把手，可以直接隨著節奏搖擺，只要使出「布」就可以有類似應援棒的效果，但可能是因為第一次體驗這樣的設施，再加上場地限制，會有一點不敢跨出腳去探索，但整體的感受真的滿不錯，如果放得開的或許還能現場打Call，建議有來到漫博的朋友可以親自來體驗一番。

【延伸閱讀】

HTC首度合作虛擬偶像！6Dof元宇宙演唱會《鏡花水月》搶先體驗

HTC VIVE ORIGINALS 2024台北漫畫博覽會《VDay誕生日》
展出時間：113年7月26日(五) 至7月28日(日) 上午10時 至 下午19時；7月29日上午10時 至 下午18時
展出地點：台北世貿一館 (台北市信義區信義路五段5號)
購票方式： HTC活動攤位現場購票

露恰露恰V2V見面會期許與粉絲留下專屬回憶
HTC VIVE ORIGINALS「露恰露恰V2V見面會」展位真實還原露恰露恰3D場景水下世界，讓粉絲宛如置身海底，與台灣瀕臨絕種的歐亞水獺(露恰的身份背景)露恰露恰互動，享受從裡到外的沉浸體驗。即將於28日首次舉辦VR 1對1見面會的露恰露恰說：「以前和粉絲都只能用平面螢幕對話，這次還特別設計了與粉絲擊掌有特殊效果互動，我已經想好很多即時遊戲與聊天內容，迫不及待與大家見面。」

▼現場有提供4組裝置讓玩家體驗。（圖／HTC VIVE ORIGINALS提供）

▲▼ VDay誕生日 。（圖HTC VIVE ORIGINALS提供）

厄倫蒂兒與涅默體驗VR單曲版 形容：「超驚艷，每個笑容動作都非常細膩！」
VTuber厄倫蒂兒與涅默表示，戴上VR觀賞演唱會的感受與之前看PC版大不相同。厄倫蒂兒逗趣表示：「進入VR相當感動，可以直接走在舞台裡，看到我們的笑容、甩動細節，還有偷偷蹲下來檢查一下裙底，走到角落看到場景陳設，連紙門上的歌詞都看得很清楚，這是在之前電腦版感受不到的，可以更細膩的看到每個用心製作的心血！」涅默表示：「戴上VR之後特別沉浸，雖然走動起來有點害怕，但又想在這個場景中四處看看每個角落，演出時舞台轉起來非常生動，連燈光剪影都被設計得很精緻，非常喜歡！」兩位VTuber更呼籲大家要把握台北漫畫博覽會的展出機會，感受「最搖滾區」的VR單曲演唱會演出。

VIVE ORIGINALS結合VTuber於VR推出見面會、演唱會正式開啟新紀元
VIVE ORIGINALS娛樂平台BEATDAY以《VDay誕生日》結合VTuber於VR推出見面會與VR演唱會，正式開啟VTuber新紀元。VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示：「HTC以技術與人文相結合，釋放人們無限的想像力， VTuber在VR世界演出，還可以手部觸碰互動，讓每位粉絲都能盡情地與心愛的VTuber創造專屬回憶，未來我們期待與更多VTuber展開合作，希望能吸引更多人進入這個虛擬新世界。」

因應颱風影響，購買7/25鏡花水月單曲版VR觀影票券者，可持票券於2024漫博其餘開展日中於HTC攤位服務時間任一時段進行體驗；露恰露恰V2V見面會將延至7/28(日)舉辦。

HTC VIVE ORIGINALS《VDay誕生日》，凡於7 月 26 日至 29 日漫博會期間至HTC活動攤位現場加入BEATDAY LINE@，成為新會員可獲得VDay限定款L夾一個，限量500個。

▲▼ VDay誕生日 。（圖HTC VIVE ORIGINALS提供）
 

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字：VRHTCVIVEVTuber漫博會VR演唱會

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

推薦閱讀

HTC《VDay誕生日》漫博初體驗　厄倫蒂兒、涅默在你眼前直接開跳

《航海王 時光旅詩》豪華版推出！指令式戰鬥系統展現草帽一行人特色

漫博粉絲衝刺進場搶限定精品　熱門動漫廠商聚人潮塞爆無法動彈

漫博2樓俯瞰圖曝光！米哈遊粉絲「佔領中心」塞爆整場交通全癱瘓

漫博開幕粉絲冒雨夜排搶福袋　萬人擠爆世貿繞一圈

限制級《進擊的巨人》3D擬真電影！巨人壓迫感、血肉紋理超乎真實

《APEX》通行證大炎上　官方聲明「全都怪我」致歉：玩家權益優先

《刺客教條：暗影者》團隊公開信「致歉日本玩家」：這是虛構作品

北市25日停班課　漫博首日強碰凱米颱風停止展出、時間調整出爐

「葬送的芙莉蓮、咒術迴戰」超人氣周邊登場　FANFANS粉粉參展漫博

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

漫博開幕萬人擠爆世貿繞一圈

限制級《進擊的巨人》3D電影

米哈遊粉絲「佔領中心」塞爆整場

漫博粉絲衝刺進場搶限定精品

《航海王 時光旅詩》豪華版推出

「咒術、我推、排球少年」16強檔集結

HTC《VDay誕生日》漫博初體驗

《寶可夢加傲樂》特色店於東森廣場北車開幕

《APEX》通行證大炎上　

《航海王》五檔魯夫手機支架

最新新聞

HTC《VDay誕生日》漫博初體驗

《航海王 時光旅詩》豪華版推出

漫博粉絲衝刺進場搶限定精品

米哈遊粉絲「佔領中心」塞爆整場

漫博開幕萬人擠爆世貿繞一圈

限制級《進擊的巨人》3D電影

《APEX》通行證大炎上　

《刺客教條：暗影者》團隊公開信

漫博首日強碰凱米颱風停止展出

粉粉參展漫博「芙莉蓮、咒術」周邊

熱門快報

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366