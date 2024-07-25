ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《刺客教條：暗影者》團隊公開信「致歉日本玩家」：這是虛構作品

記者蘇晟彥／綜合報導

Ubisoft旗下《刺客教條》系列新作「暗影者」在消息曝光後，因為雙主角之一的黑人武士「彌助」等等相關爭議，讓遊戲上市的狀況越來越多，尤其針對是否「根據歷史」更造成日本社群議論。對此， 魁北克團隊 23日針對日本社群公開一封訊息，強調遊戲內的內容都屬於開發階段，並針對日本玩家致歉表示，「我們深深尊重你們的歷史與文化完整性，我們將確保繼續投入大量努力表示對你們的尊重。」

▲▼

官方在 23日於X（Twitter）上公開一封4頁的公告，信中表示這份公告是來自《刺客教條：暗影者》團隊給日本社群玩家的內容，信中表示，以日本封建時代做為背景，來創造出「刺客教條」的故事一直是團隊長久以來的夢想，自從上市消息曝光後，收到非常多正、反面的反饋，其中一大部分來自於日本玩家對於歷史、文化完整性的爭議，而團隊也澄清以下幾點。

官方強調，團隊投入大量努力，確保對日本歷史的尊重、以及沉浸式的表現，但《刺客教條》，包含「暗影者」，從還不是要做為「歷史還原」，而是透過遊戲激發玩家好奇心，從而鼓勵玩家繼續探索故事內的歷史背景，而這次在「暗影者」中，講述日本封建的內容，以及與非常多外部顧問、歷史學家及研究人員，還有Ubisoft日本團隊進行廣泛合作，針對宣傳素材中引起日本玩家社群關注、炎上的事情，團隊表示非常抱歉，但再度強調「目前遊戲都處於開發階段，將一直更改直到上市」。

對此，《刺客教條》遊戲是基於真實歷史事件和人物的虛構作品，從一開始就以這樣的方式融入團隊的創意，並加入許多奇想元素，透過創建出來的事情讓玩家有沉浸感，因此在當初才會覺得彌助是一個這樣的有趣角色，且玩家仍有另外一個主角「日本忍者奈緒江」可以使用，將可以體驗全然不同風格。

關鍵字：Ubisoft刺客教條暗影者日本歷史

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

推薦閱讀

《APEX》通行證大炎上　官方聲明「全都怪我」致歉：玩家權益優先

《刺客教條：暗影者》團隊公開信「致歉日本玩家」：這是虛構作品

北市25日停班課　漫博首日強碰凱米颱風停止展出、時間調整出爐

「葬送的芙莉蓮、咒術迴戰」超人氣周邊登場　FANFANS粉粉參展漫博

日本推「太空包」拉麵！主打電競玩家、單手輕鬆吸不怕弄髒設備

高人氣《Lycoris Recoil莉可麗絲》推短篇動畫！千瀧發糖日常再現

新聞雲APP金牌應援三重送　超過５０００個獎項等你拿

《鬼滅之刃》炭治郎可動人偶！日輪刀重現水之呼吸、附禰豆子木箱

《航海王》合作《太鼓之達人》！迷你草帽一行人、蛋頭篇歌曲登場

Riot宣布《英雄聯盟》亞太賽區重心設台北　戰隊新分潤模式公開

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

漫博首日強碰凱米颱風停止展出

《刺客教條：暗影者》團隊公開信

英雄聯盟》亞太賽區重心在台北

日本針對玩家推「太空包」拉麵

李芷婷、幽靈水晶新楓之谷獻唱

《航海王》五檔魯夫手機支架

「咒術、我推、排球少年」16強檔集結

《寶可夢GO》道館守門員剋星整理

《進擊的巨人 開戰宣言》台灣飛行劇院上映

《我的英雄學院》8／5確定完結

最新新聞

《APEX》通行證大炎上　

《刺客教條：暗影者》團隊公開信

漫博首日強碰凱米颱風停止展出

粉粉參展漫博「芙莉蓮、咒術」周邊

日本針對玩家推「太空包」拉麵

《莉可麗絲》推6集短篇動畫

Array

《鬼滅之刃》炭治郎可動人偶

《航海王》合作《太鼓之達人》

英雄聯盟》亞太賽區重心在台北

熱門快報

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366