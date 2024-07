《刺客教條：暗影者》團隊公開信「致歉日本玩家」：這是虛構作品

記者蘇晟彥/綜合報導

Ubisoft旗下《刺客教條》系列新作「暗影者」在消息曝光後,因為雙主角之一的黑人武士「彌助」等等相關爭議,讓遊戲上市的狀況越來越多,尤其針對是否「根據歷史」更造成日本社群議論。對此, 魁北克團隊 23日針對日本社群公開一封訊息,強調遊戲內的內容都屬於開發階段,並針對日本玩家致歉表示,「我們深深尊重你們的歷史與文化完整性,我們將確保繼續投入大量努力表示對你們的尊重。」

官方在 23日於X(Twitter)上公開一封4頁的公告,信中表示這份公告是來自《刺客教條:暗影者》團隊給日本社群玩家的內容,信中表示,以日本封建時代做為背景,來創造出「刺客教條」的故事一直是團隊長久以來的夢想,自從上市消息曝光後,收到非常多正、反面的反饋,其中一大部分來自於日本玩家對於歷史、文化完整性的爭議,而團隊也澄清以下幾點。

官方強調,團隊投入大量努力,確保對日本歷史的尊重、以及沉浸式的表現,但《刺客教條》,包含「暗影者」,從還不是要做為「歷史還原」,而是透過遊戲激發玩家好奇心,從而鼓勵玩家繼續探索故事內的歷史背景,而這次在「暗影者」中,講述日本封建的內容,以及與非常多外部顧問、歷史學家及研究人員,還有Ubisoft日本團隊進行廣泛合作,針對宣傳素材中引起日本玩家社群關注、炎上的事情,團隊表示非常抱歉,但再度強調「目前遊戲都處於開發階段,將一直更改直到上市」。

對此,《刺客教條》遊戲是基於真實歷史事件和人物的虛構作品,從一開始就以這樣的方式融入團隊的創意,並加入許多奇想元素,透過創建出來的事情讓玩家有沉浸感,因此在當初才會覺得彌助是一個這樣的有趣角色,且玩家仍有另外一個主角「日本忍者奈緒江」可以使用,將可以體驗全然不同風格。

