《刺客教條：暗影者》團隊公開信「致歉日本玩家」：這是虛構作品

記者蘇晟彥／綜合報導

Ubisoft旗下《刺客教條》系列新作「暗影者」在消息曝光後，因為雙主角之一的黑人武士「彌助」等等相關爭議，讓遊戲上市的狀況越來越多，尤其針對是否「根據歷史」更造成日本社群議論。對此， 魁北克團隊 23日針對日本社群公開一封訊息，強調遊戲內的內容都屬於開發階段，並針對日本玩家致歉表示，「我們深深尊重你們的歷史與文化完整性，我們將確保繼續投入大量努力表示對你們的尊重。」

官方在 23日於X（Twitter）上公開一封4頁的公告，信中表示這份公告是來自《刺客教條：暗影者》團隊給日本社群玩家的內容，信中表示，以日本封建時代做為背景，來創造出「刺客教條」的故事一直是團隊長久以來的夢想，自從上市消息曝光後，收到非常多正、反面的反饋，其中一大部分來自於日本玩家對於歷史、文化完整性的爭議，而團隊也澄清以下幾點。

官方強調，團隊投入大量努力，確保對日本歷史的尊重、以及沉浸式的表現，但《刺客教條》，包含「暗影者」，從還不是要做為「歷史還原」，而是透過遊戲激發玩家好奇心，從而鼓勵玩家繼續探索故事內的歷史背景，而這次在「暗影者」中，講述日本封建的內容，以及與非常多外部顧問、歷史學家及研究人員，還有Ubisoft日本團隊進行廣泛合作，針對宣傳素材中引起日本玩家社群關注、炎上的事情，團隊表示非常抱歉，但再度強調「目前遊戲都處於開發階段，將一直更改直到上市」。

對此，《刺客教條》遊戲是基於真實歷史事件和人物的虛構作品，從一開始就以這樣的方式融入團隊的創意，並加入許多奇想元素，透過創建出來的事情讓玩家有沉浸感，因此在當初才會覺得彌助是一個這樣的有趣角色，且玩家仍有另外一個主角「日本忍者奈緒江」可以使用，將可以體驗全然不同風格。