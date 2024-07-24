高人氣《Lycoris Recoil莉可麗絲》推短篇動畫！千瀧發糖日常再現

記者楊智仁／綜合報導

2022 年超人氣原創動畫《Lycoris Recoil 莉可麗絲》憑著甜甜百合互動、流暢動作場面快速引起話題，作品放送結束後，大家仍期望能看到千瀧繼續放閃的生活。日前官方宣布《Lycoris Recoil 莉可麗絲》宣布先行推出短篇動畫，帶領大家回味千瀧甜甜日常。

《Lycoris Recoil 莉可麗絲》2022 年夏天掀起一陣旋風，精美畫風、超流暢戰鬥場面吸引觀眾眼球，作品充滿著百合氛圍，開朗善良的千束，配上冷靜執著的瀧奈，兩人互動成為動畫最大看點。不論是名場面抱抱舉高高、還是「Sakana~」都讓觀眾看得心花怒放，LYCO_RECO 咖啡廳搞笑日常，成為每周大家的精神糧食。2023 年官方就宣布會推出新作動畫，消息一出也瞬間登上推特趨勢，等待許久粉絲們終於盼到進一步消息。

《Lycoris Recoil 莉可麗絲》在兩周年紀念活動邀請千瀧聲優安濟知佳、若山詩音兩人到場，回顧動畫的點點滴滴，緊接著官方提到，雖然新作動畫目前仍在製作中，不過會先推出 6 集短篇動畫帶領大家深入主角日常。關於新作導演足立慎吾也表示，其實第一季結束後和 Aniplex 開了很多次劇本會議，為了不辜負觀眾期望會持續努力。除此之外《Lycoris Recoil 莉可麗絲》還將與墨田水族館展開聯名，大家可以到水族館找尋可愛的 Sakana 或是花園鰻。