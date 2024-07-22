人氣《星之卡比》電風扇再販售　張開大口超可愛走到哪吹到哪

記者楊智仁／綜合報導

「星之卡比系列」是 HAL 研究所和任天堂合力打造動作平台遊戲，也是不少玩家的童年回憶，以同名角色外觀類似粉紅色小湯圓的卡比為主角，牠可以「吸入」（吞噬）敵人而獲得敵人的能力，並藉助這些能力進行闖關。隨著夏日到來，由 SK JAPAN 所推出的《星之卡比》造型 USB 風扇也宣布於近期再販。

「星之卡比」首款作品是在 1992 年推出，卡比給人的第一印象是可愛，在遊戲裡經常要打倒敵人，而且隨著卡比變身能力越來越重要，其所在的世界越來越變幻化。卡比的另一特色是它的複製能力（即變身能力），因為卡比要吸進敵人才能得到變身能力，這令人覺得有一種神秘感，看到一個新的敵人都想試試看吸了會怎麼樣。

過去 SK JAPAN 就以卡比張開大口吸敵人做為發想推出 USB 風扇，如今夏天高溫不斷破紀錄，這款商品也宣布再販陪伴大家對抗酷暑，不僅如此，7 月第四周還會推出「方便攜帶」的款式，讓粉絲們外出在大熱天也能感受到涼爽的感覺。