文藝復興+1《靈異教師神眉》推新動畫！作者：令和時代出新作很開心

記者楊智仁／綜合報導

由真倉翔原作、岡野剛所繪《靈異教師神眉》（日語：地獄先生ぬ～べ～）是以日本妖怪故事為基礎、現代小學為背景少年漫畫，共發行 31 冊單行本銷量超過 2,900 萬冊，1993 - 1999 年連載於集英社《週刊少年Jump》。日前官方宣布《靈異教師神眉》新動畫製作確定。

《靈異教師神眉》故事描述這世上有著肉眼看不見的黑暗一族存在，時不時呲牙裂嘴展開襲擊，但是有一位保護大家不受它們侵擾的正義使者存在。童守小學 5 年 3 班導師鵺野鳴介，擁有能讓一切回歸虛無「鬼手」，被小孩子暱稱為「神眉」的他，是全日本唯一能與惡靈、妖怪戰鬥的靈能力教師。為了保護寶貝學生們，平時少根筋的他，能夠發揮出超乎想像戰鬥力。

《靈異教師神眉》是不少粉絲的童年回憶，朝日電視台推出同名電視動畫共 49 集，並發行 3 集劇場版動畫與 3 集OVA，台灣先後由三立都會台和華視播出。伴隨著最近的「文藝復興潮」，《靈異教師神眉》將於 2025 年開播同步釋出預告與主視覺，就連原作真倉翔都表示，「能在令和時代有新動畫，我感到非常的高興。隨著時代變遷，動畫也朝數位化進展，5 年 3 班的孩子們設定也跟著現代化，請所有粉絲期待接下來的作品。