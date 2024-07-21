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鳥山明《七龍珠 DAIMA》10月開播！新宣傳片揭露神秘角色

記者楊智仁／綜合報導

《七龍珠》可說是動漫界最經典作品之一，隨著系列迎向 40 周年，由鳥山明老師親自原作、編劇、角色設計的全新動畫《七龍珠 DAIMA》即將於今年 10 月開播，新主視覺以及預告影片也同步釋出。

《七龍珠 DAIMA》為完全新作動畫，從官方所釋出的鳥山明寄語能得知，DAIMA 日文漢字是「大魔」近似於英文 Evil 之意，故事講述悟空等人遭遇未知陰謀所以變成小孩子，大家為了解決事件前往新世界。不僅如此，悟空因為身體變小的緣故，久違地重拾如意棒戰鬥，令不少粉絲感到懷念。

隨著放送時間越來越接近，本周《七龍珠 DAIMA》確定今年 10 月於日本推出，從劇照、預告片中能看到所有人幾乎都變成小時候模樣，並帶有早期悟空冒險風格，不僅如此，駕駛飛機「グロリオ」和神秘「面具魔人」等新角色都在影片中登場。

 

關鍵字：動漫七龍珠DAIMA鳥山明新動畫

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