鳥山明《七龍珠 DAIMA》10月開播！新宣傳片揭露神秘角色

記者楊智仁/綜合報導

《七龍珠》可說是動漫界最經典作品之一,隨著系列迎向 40 周年,由鳥山明老師親自原作、編劇、角色設計的全新動畫《七龍珠 DAIMA》即將於今年 10 月開播,新主視覺以及預告影片也同步釋出。

Dragon Ball DAIMA

Unveiling new characters & a main visual

Plus a highly anticipated new trailer!#DAIMA #DragonBallhttps://t.co/ExyuvZ8HPN pic.twitter.com/AnsPvwPZKU