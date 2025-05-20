為何《瑪利歐賽車世界》成Switch 2首發遊戲　任天堂：具高技術上限

記者楊智仁／綜合報導

Switch 對任天堂來說是一項巨大成功，截至目前已售出超過 1 億 5200 萬台，而這些 Switch 玩家也瘋狂地購買遊戲，其中就包括了任天堂最暢銷的招牌作品《瑪利歐賽車》。

▼《瑪利歐賽車世界》作為 Switch 2 首發作品。（圖／翻攝自任天堂官網）

自 2017 年 4 月在 Switch 推出以來，《瑪利歐賽車 8 豪華版》已經創下驚人的超過 6800 萬套銷售紀錄，至今仍然熱賣不斷，是整個平台上最暢銷的遊戲。因此讓下一款正統新作《瑪利歐賽車世界》作為 Switch 2 的首發作品似乎是理所當然的選擇，但任天堂透露這背後還有更多深層考量。

任天堂產品開發部門資深副總裁 Nate Bihldorff 在接受外媒訪問時分享，「我認為《瑪利歐賽車世界》是最具有普及性的遊戲之一，對高階玩家來說它有極高的技術上限，你可以從《瑪利歐賽車 8 豪華版》也看到這一點。如果你想在線上以最快速度進行高水準競技，就必須花大量時間去找出最佳路線與技巧。」

同時他也指出，這款遊戲也就像《豪華版》一樣內建許多輔助設定，能讓各年齡層或任何技術程度的玩家都能輕鬆遊玩。包括「自動加速」、以及能自動將車輛導回正軌的「智慧轉向」等功能，「你可以全部開啟，就算是 5 歲小孩只要給他控制器，用 50cc 模式玩他可能都能贏過你。」

Bihldorff 總結，「《瑪利歐賽車 8》的成功證明，市場對競速遊戲有龐大需求，這款遊戲無論是老玩家、新玩家、甚至尚未成為任天堂粉絲的人，都可能被吸引並獲得樂趣。因此，《瑪利歐賽車世界》完全符合 Switch 2 的首發定位，讓它成為面向所有玩家的完美選擇。」