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寶可夢特色店「Ga-Olé Station TAIPEI」於東森廣場台北車站盛大開幕　預計成為全台寶可夢迷新聖地

▲▼《寶可夢加傲樂》特色店於東森廣場北車盛大開幕　將成為寶可夢迷新聖地。（圖／東森購物提供）

▲《寶可夢加傲樂》遊戲於東森廣場台北車站K區的全新特色店「Ga-Olé Station TAIPEI」，於7/20(六)盛大開幕（圖 / 東森購物提供）

消費中心／台北報導

全球熱門遊戲《寶可夢加傲樂》（Pokémon Ga-Olé）特色店「Ga-Olé Station TAIPEI」於7月20日（六）在東森廣場台北車站K區盛大開幕。該店將以大型Ga-Olé機台為主打，預計將成為全台寶可夢迷的新聖地。

《寶可夢加傲樂》是一款玩家可以實際獲得在遊戲中捕獲的寶可夢的遊戲，近年已成為寶可夢IP最受歡迎的遊戲之一，玩家在遊戲中捕獲的寶可夢將會變成實體卡匣從機台釋出，滿足了無數收藏家成為寶可夢大師的夢想，各場地機台前常可見到粉絲大排長龍，只為了加入寶可夢世界的戰鬥並獲得珍貴的寶可夢。

▲▼《寶可夢加傲樂》特色店於東森廣場北車盛大開幕　將成為寶可夢迷新聖地。（圖／東森購物提供）

▲《寶可夢加傲樂》全新特色店「Ga-Olé Station TAIPEI」，門口的超大精靈球超級吸睛（圖 / SEGA Taiwan提供）

▲▼《寶可夢加傲樂》特色店於東森廣場北車盛大開幕　將成為寶可夢迷新聖地。（圖／東森購物提供）

▲全新特色店「Ga-Olé Station TAIPEI」開幕當日早早吸引許多寶可夢迷們開始戰鬥（圖 / 東森購物提供）

早在今年五月，東森廣場台北車站因交通便利，與完善且美觀舒適的場地環境，舉辦了《寶可夢加傲樂》加傲樂祭典春季的首場活動「捷拉奧拉杯積分挑戰賽」，短短一天即湧入近3,500位寶可夢訓練師，其中更不乏一家大小全體出動，足見狂熱程度之高。

新開幕的「Ga-Olé Station TAIPEI」店內設有8台遊戲機台，是目前機台數量最多的店點，並設有一整面稀有寶可夢卡匣的打卡背景牆，將展出收藏級夢幻逸品，提供寶可夢迷們絕佳的遊戲享受。

▲▼《寶可夢加傲樂》特色店於東森廣場北車盛大開幕　將成為寶可夢迷新聖地。（圖／東森購物提供）

▲《寶可夢加傲樂》全新特色店「Ga-Olé Station TAIPEI」開幕首日已吸引排隊人龍（圖 / 東森購物提供）

▲▼《寶可夢加傲樂》特色店於東森廣場北車盛大開幕　將成為寶可夢迷新聖地。（圖／東森購物提供）

▲《寶可夢加傲樂》全新特色店「Ga-Olé Station TAIPEI」店內的卡匣牆讓粉絲們看到興奮不已（圖 / 東森購物提供）

《寶可夢加傲樂》全新特色店「Ga-Olé Station TAIPEI」於7/20(六)正式開幕當日，一早即有眾多粉絲於店門口附近排隊等候入場，而除了熱門特色店外，東森廣場台北車站K區致力於提供來訪顧客最好的服務，陸續開設眾多知名品牌店舖，包含寶雅、7-11超商等，提供多國美食、生活用品補給，各項育樂活動皆可在此獲得滿足，將帶給大家完美的遊戲與購物體驗。而為了慶祝「Ga-Olé Station TAIPEI」正式開幕，後續也將於東森廣場台北車站舉行開幕紀念活動，邀請所有寶可夢玩家們一起期待。

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