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漫博／「咒術、我推、排球少年」16強檔集結　羚邦新商品、福袋搶先看

記者楊智仁／綜合報導

羚邦推出手中代理的16大動畫IP周邊商品與9大超值福袋迎接7/25 - 29日在台北世貿一樓舉辦的「第23屆台北國際動漫展」，只要進來羚邦攤位的粉絲，即贈【我推的孩子】星野愛夏季泳裝卡貼或《怪獸8號》的日本防衛隊卡貼隨機乙張，接下來還有更多豐富周邊內容。

▲▼漫博。（圖／羚邦提供）

9大福袋分別是《咒術迴戰S2》、《怪獸8號》、《排球少年!!》烏野高校款、《排球少年!!》音駒高校款、《劇場版 藍色監獄 – EPISODE 凪-》、《鏈鋸人》、《搖曳露營△S3》、《遊戲人生》、《天官賜福》。《咒術迴戰S2》裡有學生時期的五條悟或夏油傑隨機壓克力板一片、圖章款行李束帶、可以拿在手中的獄門疆絨毛面紙套；《怪獸8號》裡有一顆「怪獸注意」的方形抱枕、「對怪獸專用」緹花毛巾、「日本防衛隊」摺疊自動傘剛好為粉絲遮擋突如其來的襲擊。

▲▼漫博。（圖／羚邦提供）

《劇場版　藍色監獄 －EPISODE 凪－》兩大型男「凪誠士郎」與「御影玲王」推出束口袋與兩人白寶高校時期足球隊服的抱枕，還有兩人隨機半身覺醒眼神立牌；《鏈鋸人》有帥氣「鎗之惡魔」子彈項鍊，超萌的波奇塔帆布購物袋與可愛的絨毛筆；人氣炸裂《排球少年!!》福袋直接分成「烏野高校」與「音駒高校」兩款，各自有烏野、音駒高校書包，日向翔陽、孤爪研磨的壓克力畫板，日向、影山以及黑尾、研磨方形雙面抱枕。

▲▼漫博。（圖／羚邦提供）▲▼漫博。（圖／羚邦提供）

《搖曳露營△S3》推出最適合露營的不鏽鋼馬克杯，方便整理的摺疊收納野餐墊，還有最受歡迎的志摩凜與各務原撫子方形雙面抱枕；每次動漫展總是最早賣完的《遊戲人生》福袋裡有休比30公分壓克力立牌，白與休比臉部特寫的雙面方型抱枕，再加上最新版本的緹花毛巾；第一次推出福袋的《天官賜福》，讓女孩們心動的花城與謝憐推出全彩拭鏡布、雙面不同圖的方型抱枕，花城或謝憐隨機的壓克力畫板。

同樣能在快速櫃台購買的是即將於8/2上映的劇場版《賽馬娘 Pretty Derby：新時代之門》與預計9月上映《我的英雄學院劇場版：You’re Next》也都會在快速結帳櫃台預售單人票，票價250元除了電影票一張之外，還送一張特別設計的紀念票卡。

▲▼漫博。（圖／羚邦提供）▲▼漫博。（圖／羚邦提供）▲▼漫博。（圖／羚邦提供）

這次漫博中羚邦推出16項動畫IP周邊商品包括《咒術迴戰》、《劇場版 藍色監獄 – EPISODE 凪–》、《排球少年!!》、【我推的孩子】、《我的英雄學院》、《鏈鋸人》、《 搖曳露營△》、《我獨自升級》、《天官賜福》、《時光代理人》、《賽馬娘》、《遊戲人生》、《新世紀福音戰士》與第一次在動漫展與大家見面的《怪獸8號》、《失憶投捕》與《為美好世界獻上祝福S3》，更多詳情可以透過文章圖片或至羚邦官網查詢。

▲▼漫博。（圖／羚邦提供）▲▼漫博。（圖／羚邦提供）

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