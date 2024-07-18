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《哆啦A夢》系列一番賞！時光機完美還原、秘密道具大集合

記者楊智仁／綜合報導

台灣萬代南夢宮有限公司旗下玩具事業部宣布，全新哆啦A夢系列一番賞「哆啦A夢~秘密道具大集合~」將在7月18日登陸台灣，於指定7-ELEVEN門市以及各大認證通路發售，全系列共7款獎品，A獎祭出哆啦A夢乘坐經典道具時光機角色模型，C獎第一款是以「會飛的聲音結塊」道具為靈感設計的小物，另一款是以熱門道具「美食桌巾」設計趣味造型杯蓋；Last One獎則是哆啦A夢&哆啦美角色模型，現在加入一番賞官方LINE還可參與雙重中獎。

▼哆啦A夢系列一番賞「哆啦A夢~秘密道具大集合~」。（圖／萬代提供）▲▼多拉A夢。（圖／萬代提供）

日本國民動畫《哆啦A夢》自1992年在台灣播映，日常又趣味的劇情深受台灣觀眾喜愛。大雄的0分考卷和胖虎「天籟」般的歌聲是每個台灣人的共同記憶，其中總是可以變出神奇且實用道具的哆啦A夢四次元口袋，讓人渴望在現實生活中擁有。萬代南夢宮本次將《哆啦A夢》的人物角色和人氣道具設計成為一番賞，集結了A到F和Last One獎共7大獎品，讓超萌模型、保暖毛毯、毛巾、文具組和精美吊飾豐富粉絲每一天。

▲▼多拉A夢。（圖／萬代提供）

A獎祭出哆啦A夢乘坐經典道具時光機的角色模型，底座以多個彎曲時鐘，完美還原在時光隧道裡穿梭的模樣，無論擺放在辦公桌或家中一隅，皆能成為賞心悅目的裝飾物；B獎推出90公分的插畫大毛毯，毛毯上隱藏了時光布、助興樂團、樵夫的泉水等知名經典道具圖案，可愛、實用又細節滿分；C獎則帶來兩款療癒又實用的辦公室小物，中獎者可自由選款：第一款是以「會飛的聲音結塊」道具為靈感設計的小物，可用來收納橡皮筋、髮圈等日常小物；另一款則是以熱門道具「美食桌巾」設計的趣味造型杯蓋，為沉悶的辦公室日常增添一絲趣味與療癒。

▲▼多拉A夢。（圖／萬代提供）▲▼多拉A夢。（圖／萬代提供）

不僅如此，萬代南夢宮特別為哆啦粉們準備「Last One」獎，只要是抽走整套一番賞最後一支籤幸運得主就可以加碼得到限定款角色模型，雖同樣為時光機造型，「Last One」獎多了哆啦美與哆啦A夢一同穿越時空，哆啦A夢面露嚴肅，就像是聽聞有人欺負妹妹，要回到過去為妹妹復仇的哥哥，經典還原《哆啦A夢》中會發生的劇情。

▲▼多拉A夢。（圖／萬代提供）▲▼多拉A夢。（圖／萬代提供）

關鍵字：哆啦A夢

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