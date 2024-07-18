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日本二手平台巨頭「駿河屋」台北店明年開幕！漫博出展確定

記者楊智仁／綜合報導

知名二手動漫商品專門店「駿河屋」在日本各地都有營業據點，是許多 ACG 愛好者訪日必去熱點，去年官方就已經宣布將於台北開設分店，如今「駿河屋」更是確定會在 2024 漫畫博覽會攤位展出，接下來還有台北快閃店等一連串規劃。

▼日本二手平台巨頭「駿河屋」。（圖／翻攝自 駿河屋 秋葉原駅前店）▲▼駿河屋。（圖／翻攝自 Facebook／駿河屋 秋葉原駅前店）

「駿河屋」創業已有 25 年以上的歷史，日本全國擁有約 130 家系列店，不論是漫畫、模型、集換式卡牌...各種動漫遊戲周邊都能買的到。駿河屋以擁有全球全球所有版權作品庫存為目標進行二手交易，透過龐大資料庫、專業人士仔細評估，使得 ACG 愛好者都能買到自己想要二手商品，近年駿河屋積極參加各種 ACG 活動及展覽，並拓展海外事業。

駿河屋表示，台灣位於亞洲中心地帶因此成為拓展海外市場第一站，根據董事長杉山綱重去年分享消息，駿河屋台北店預計在西門町商場「西門新宿」展店 ( 詳細地址待公布 )，日前官方帶來更進一步規劃：7 月 25 日至 29 日台北世貿一館 2024 漫畫博覽會攤位出展，同時也將於台灣設立電商平台 / 快閃店，駿河屋台北店則預計 2025 年春季開幕。

▲▼駿河屋。（圖／翻攝自 Facebook／駿河屋 秋葉原駅前店）

關鍵字：駿河屋台北店漫畫博覽會ACG二手商品

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