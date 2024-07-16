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《幻塔》工作室新作《異環》登場　首波PV公佈玩家齊喊：太香了

記者蘇晟彥／綜合報導

由《幻塔》Hotta Studio所研發的RPG戰鬥遊戲《異環》在16號首度釋出實機畫面，遊戲將採用開放世界玩法，玩家可使用「異能」，自由的在海特洛城市中穿梭，同時遊戲中將可以自行打造「愛車」、裝置自己的溫馨小窩。而首波登場的眾腳色更是讓玩家興奮直喊，「這個造型就對了！」

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

由研發的超自然都市開放世界遊戲《異環》，今日（7月16日）釋出首曝PV及遊戲實機影片，並宣佈未來《異環》將於手機、PC及主機多平台全球上架。《異環》的故事將從海特洛市開始，玩家作為首位“無證工作”的“異象獵人”，將成為經營不善靠著接取民間異象委託維持周轉的古董店“伊波恩”的一員。玩家將與個性迥異、能力非凡的夥伴們共同探索各城市的所有謎團。

《異環》在Unreal Engine 5引擎的加持下，都市裡古董店及便利商店內的裝潢和家具蘊含許多細節，為場景增添生活氣息。為了讓都市場景看起來更加真實，《異環》透過UE5引擎打造整體都市框架，且加入Nanite多邊形虛擬化技術，大幅提升場景擬真度。在《異環》的實機演示中，能看到NPC許多真實舉動，譬如當他遵守交通規則走在街邊時，玩家對其做出不同舉動，NPC們將會有著截然不同的反應。

《異環》希望讓玩家的都市冒險之旅更加爽快。玩家可使用「異能」，輕鬆跨越每一處障礙，自由的在海特洛城市中穿梭，甚至能無視重力法則，在垂直的墻面上如履平地，解鎖全新視角。此外，都市中還有更多玩法等待玩家前來解鎖。玩家可購買車子，對其進行自由改裝，在街道上盡情飆速享受速度刺激快感；同時也能購置專屬於自己的溫馨小窩，隨心更換喜歡的裝修風格。未來，《異環》也將加入更多都市經營玩法，讓玩家能在此創造屬於自已的故事篇章，時刻發掘更多樂趣。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：幻塔異環

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