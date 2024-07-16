劇場版《藍色監獄》首周新片冠軍！四位主力球員第二周特典公開

記者楊智仁／綜合報導

繼劇場版《排球少年!!垃圾場的決戰》之後，最具話題性動畫電影《劇場版 藍色監獄 -EPISODE 凪-》，上映第一周獲得全台新片冠軍 ( 1400萬 ) 之後，片商再度公布第二周電影特典，原裝進口球員插畫色紙：分別是三宮宏太繪製「凪誠士郎」與「御影玲王」，野村悠介繪製「潔世一」與「系師凜」等四位主力足球小將，凡購買任一版本電影票乙張就可兌換上述四款球員插畫色紙。本周延續先前同樣有特殊版本相對應的海報 ( IMAX凪誠士郎，4DX 潔世一，MX4D御影玲王 ) 發贈，色紙與特殊版本海報同樣數量有限，只送不賣，送完為止。

▼《劇場版 藍色監獄 -EPISODE 凪-》。（圖／羚邦提供）

《藍色監獄》這部以「生存遊戲」加上暗黑足球法則的設定，在眾多運動類型動畫之中，走出自己的風格，《劇場版 藍色監獄 -EPISODE 凪-》延續季番的設定，從另外一組角色「凪誠士郎、御影玲王」兩人視角去看《藍色監獄》故事，不只讓看過季番粉絲有耳目一新的感受，也不影響第一次接觸《藍色監獄》觀眾的觀影體驗，即便不了解足球規則，也能輕鬆體驗這部充滿熱血的動畫電影，上映後不少網友表示，「劇情超燃」、「看季番時沒有很喜歡玲王，這次看完劇場版才知道他完全有驕傲的本錢」、「斬鐵拿下眼鏡也太帥了」、「蜂樂有自己的 BGM！好喜歡！」

《劇場版 藍色監獄 -EPISODE 凪-》講述日本足球國家代表隊在 2018 年世界盃止步 16 強，日本足球協會決心培養出一名足以帶領國家奪下冠軍金盃的前鋒射手，發起一項「藍色監獄計劃」。負責人繪心甚八於全國召集 300 名 18 歲以下的潛力選手在名為「藍色監獄」的建築內進行猶如大逃殺般的殘酷競技，透過個人及團隊訓練方式進行培訓，而最終將淘汰 299 名選手，唯有最自私「自私鬼」才能成為最強的攻擊手，進而誕生全日本最強前鋒；凪與玲王這對白寶高校同學，一直是焦孟不離的搭檔，面對《藍色監獄》獨一無二「自私鬼」要求，他們前方有系師凜、千切豹馬、蜂樂迴、國神鍊介、馬狼照英與潔世一等一眾高手，每位選手在「藍色監獄」中都有猛爆性成長，玲王與凪最終的選擇將是如何。