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成人作《夏色四葉草》破15萬套衝暢銷榜！福利超滿陷姐姐溫柔鄉

記者楊智仁／綜合報導

《夏色四葉草》由《幸福的二人房》團隊 Connection 製作，Steam 評價為壓倒性好評，也是近期芒果派對發行遊戲最佳成績。日前，官方更表示《夏色四葉草》上市兩周已經突破 15 萬套，同時更在台灣暢銷榜上名列前茅。

▼《夏色四葉草》兩周15萬套。（圖／翻攝自Steam） ▲▼夏色。（圖／翻攝自Steam）▲▼夏色。（圖／翻攝自Steam）

《夏色四葉草》是一款戀愛系互動遊戲，劇情描述身負千萬債務的你，在一間集團公司擔任職員，時常被派遣到各處執行各種業務，一次機緣巧合之下，上司靜子推薦你到集團宅邸擔任家政，不僅包吃包住還有豐厚薪資，但是沒想到…居住宅邸的主人居然是身材姣好三姊妹，這個夏季與三姊妹及上司共同度過臉紅心跳的同居生活。

▲▼夏色。（圖／翻攝自Steam）▲▼夏色。（圖／翻攝自Steam）▲▼夏色。（圖／翻攝自Steam）

《夏色四葉草》第一周就衝上 Steam 即時暢銷榜台灣第一名，全球第 22 名；周暢銷榜中更獲得了台灣第五名 ( 付費第二名 ) 及全球綜合排名第 78 名。憑著社畜男主角成為家政夫的設定、Live2D＋全語音、臉紅心跳的事件與劇情、各具特色的女主角們、色色時滿滿福利以及可供選擇的故事變化度、貼心小提示讓玩家可以順利進展遊戲、便宜的價格...，《夏色四葉草》目前在 Steam 上為「壓倒性好評」且有超過 2100 則評論。

關鍵字：夏色四葉草Steam

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