《Free Fire》攜準歌后接班人創主題曲　艾薇揭「想演武打戲」原因

記者楊智仁／綜合報導

連續三年獲得 KKBOX 風雲榜年度風雲歌手，擁有準歌后封號的艾薇，為知名大逃殺手機遊戲《Garena Free Fire》量身打造主題曲《Free Fire》，以「遊戲經典大廳音樂」為基礎創作全新單曲，把槍戰的熱血、互助及興奮心情完全寫入。同時艾薇也首次與製作人 張暐弘 Hoong 合作，把舞曲節奏融入，透過自己獨特甜美又具爆炸力的聲線高唱〈Free Fire！BOOYAH〉，用歌聲歡呼玩遊戲的快樂，獲得玩家與歌迷熱烈好評。

▼《Free Fire》主題曲。（圖／Free fire 提供）

有「準歌后接班人」之稱的艾薇不僅量身打造遊戲同名主題曲《Free Fire》，更為新歌MV 進化動作片女星，一圓出道後想詮釋武打戲的夢想，MV 中化身女槍手帥氣大殺四方。全新嘗試除了融合 Free Fire 經典元素，成功引起玩家共鳴外，也深受歌迷喜愛。

針對此次合作，艾薇激動的表示很開心與《Garena Free Fire》展開這次合作，「因為很帥！因為很酷！我一直很希望自己能詮釋帥氣的一面給大家看。」從小就愛看動作片並常幻想自己是殺手或是槍手的她，對這次合作本身就躍躍欲試，「一直以來都很想演武打戲是因為，小時候看很多動作片，女演員展現力與美的俐落武打，讓大眾看到不一樣的女性魅力。不管是古裝或現代的武打戲，我都會很認真的看 ，所以一直都很想試試看！」本次合作 MV 中化身帥氣殺手，一圓夢想。

這次和 Free Fire 的合作 MV 中，艾薇還有一套亮眼黃色西裝造型受到歌迷的關注。除了酷似遊戲角色 -「 凱莉」之外，還令人回憶起當初「聲林之王 2」那個嘶吼《盛夏光年》飆三段高音的艾薇 -「莫忘初衷的同時，也展現全新的自己，希望大家可以看到我的成長！」服裝巧思也同時呼應 Free Fire 七年來始終秉持初衷，為玩家帶來更豐富有趣的遊戲體驗。